Hastalığı başlamadan bitiriyor! İşte doğal reçete

Sağlık alanında en çok konuşulan konu geçmeyen öksürük. Hastalığı atlattıktan sonra bile devam eden öksürük krizleri insanları canından bezdirmiş durumda. Uzmanlar, bir aydan uzun süren öksürük krizlerini tehlikeli olarak yorumluyor.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Geçmeyen öksürüğe veya herhangi üst solunum yolu rahatsızlıklarından biriyle uğraşmamak için en etkili yollardan birinin sıcak veya ılık su tüketerek boğazı sıcak tutmaktır. Geçmeyen öksürük sorununu tetikleyen en büyük unsurlar olarak grip virüsü ve astım gösteriliyor.

HASTALIĞA KARŞI DOĞAL REÇETE

Boğazınızda gıcıklanma varsa hasta olacağınızı hissediyorsanız aşağıdaki karışımı deneyebilirsiniz. Bir fincan sıcak suya; 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bu karışım bir saat içinde etkisini gösterecektir.

Grip, astım gibi üst solunum yolları hastalıları için en kısa zamanda doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyiniz.



