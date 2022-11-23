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Hastalığı başlamadan bitiriyor! İşte doğal reçete

23.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişinin şikayetçi olduğu geçmeyen öksürük sorununu başında yakalamak veya başlamadan bitirmek şu an çok önemli. Uzmanlar, geçmeyen öksürüklerin grip virüsünden veya astım ataklarından kaynaklandığını belirtiyor. Geçmeyen öksürüğün hiç başlamaması için etkili yöntemlerden biri boğazı sıcak tutmaktır. Ancak boğazınızda bir gıcıklanma başladıysa en iyisi bu reçeteyi uygulamak.

Hastalığı başlamadan bitiriyor! İşte doğal reçete

Sağlık alanında en çok konuşulan konu geçmeyen öksürük. Hastalığı atlattıktan sonra bile devam eden öksürük krizleri insanları canından bezdirmiş durumda. Uzmanlar, bir aydan uzun süren öksürük krizlerini tehlikeli olarak yorumluyor.

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EN ETKİLİ YÖNTEM

Geçmeyen öksürüğe veya herhangi üst solunum yolu rahatsızlıklarından biriyle uğraşmamak için en etkili yollardan birinin sıcak veya ılık su tüketerek boğazı sıcak tutmaktır. Geçmeyen öksürük sorununu tetikleyen en büyük unsurlar olarak grip virüsü ve astım gösteriliyor.

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HASTALIĞA KARŞI DOĞAL REÇETE

Boğazınızda gıcıklanma varsa hasta olacağınızı hissediyorsanız aşağıdaki karışımı deneyebilirsiniz. Bir fincan sıcak suya; 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bu karışım bir saat içinde etkisini gösterecektir.

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Grip, astım gibi üst solunum yolları hastalıları için en kısa zamanda doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyiniz.


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Geçmeyen öksürük nasıl geçer? Tentürdiyot kafesi...Geçmeyen öksürük nasıl geçer? Tentürdiyot kafesi...
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