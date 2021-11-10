Hastane büyük skandal! 30 yıl boyunca içme suyu yerine tuvalet suyu kullanılmış

Japonya’nın Osaka eyaletindeki Suita şehrinde bulunan Osaka Üniversite Hastanesi bir hijyen skandalıyla gündeme geldi. Hastanede tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyun 30 yıldır yanlışlıkla içme suyu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapımı süren yeni arıtma tesisinin inşaatı sırasında yapılan incelemelerde fark edilen skandalın hastanenin 1993’teki kuruluşu sırasında yapılan bir tesisat bağlantı hatasından kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu hattan gelen suyun el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlar da dahil 120 musluktan aktığı belirtilirken, buna rağmen şimdiye dek yapılan rutin testlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı vurgulandı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN ÖZÜR

Olayın basına yansımasının ardından hastane yönetiminden özür açıklaması geldi. Osaka Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani, saygın bir hastanenin böyle bir olayla anılmasından üzüntü duyduklarını belirterek, kamuoyundan özür diledi. Nakatani, gerekli tedbirlerin daha sıkı şekilde alınacağı sözünü de verdi.

İHA

