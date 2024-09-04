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    4. Hastane kafesinde hayatını kaybetti! Kimse fark etmedi... Üç saat boyunca öylece kaldı: Masanın üzerinde yığılmış halde bulundu

    Hastane kafesinde hayatını kaybetti! Kimse fark etmedi... Üç saat boyunca öylece kaldı: Masanın üzerinde yığılmış halde bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 13:52
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    İngiltere'nin West Bromwich bölgesinde ismi açıklanmayan 36 yaşındaki bir adam hastanenin kafeteryasında hayatını kaybetti. Adamın hayatını kaybettiği anlaşılmazken cansız bedeni 3 saat boyunca masanın üzerinde yığılmış halde bulundu.

    Hastane kafesinde hayatını kaybetti! Kimse fark etmedi... Üç saat boyunca öylece kaldı: Masanın üzerinde yığılmış halde bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin West Bromwich bölgesinde 36 yaşındaki adam hastanenin kafetaryasında vefat etti. Hastanenin güvenlik görevlisi üç saat boyunca adamın uzun süredir hareket etmediğini fark etti ve onu uyandırmaya çalıştı. Adamın nabzının atmadığını gören güvenlik görevlisi doktorlara haber verdi.

    Raporlara göre, adam Acil Servis'e kaldırıldığında katılık hali başlamıştı, bu da adamın saatler önce ölmüş olduğu anlamına geliyordu. Black Country Adli Tabipler Servisi olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Ölüm nedeni henüz belirlenemediğinden, henüz bir soruşturma açılmadı" ifadelerine yer verildi.

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