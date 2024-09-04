Hastane kafesinde hayatını kaybetti! Kimse fark etmedi... Üç saat boyunca öylece kaldı: Masanın üzerinde yığılmış halde bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin West Bromwich bölgesinde 36 yaşındaki adam hastanenin kafetaryasında vefat etti. Hastanenin güvenlik görevlisi üç saat boyunca adamın uzun süredir hareket etmediğini fark etti ve onu uyandırmaya çalıştı. Adamın nabzının atmadığını gören güvenlik görevlisi doktorlara haber verdi.

Raporlara göre, adam Acil Servis'e kaldırıldığında katılık hali başlamıştı, bu da adamın saatler önce ölmüş olduğu anlamına geliyordu. Black Country Adli Tabipler Servisi olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Ölüm nedeni henüz belirlenemediğinden, henüz bir soruşturma açılmadı" ifadelerine yer verildi.