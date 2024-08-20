Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri endişe yarattı! Karamsarlık sosyal medyayı etkisi altına aldı: "Daha fazla felaket"

MYNET|DIŞ HABERLER 1996 yılında kanserden ölmeden önce Tanrı'nın kendisine geleceği görme armağanını verdiğini iddia eden gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, 5079 yılına kadar bir dizi kehanette bulundu. Prenses Diana'nın ölümü , Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 11 Eylül gibi olayları ön gördüğü iddia edilen Vanga'nın kehanetleri sosyal medyada popüler olurken kullanıcılar bu kez kahine isyan etti.

The Mirror'ın haberine göre, Baba Vanga 2025 yılı için Avrupa'da nüfusun azalmasına neden olabilecek büyük bir olayın yaşanacağını söyleyerek, "Daha fazla felaket" vurgusu yaptı.

Son tahminleri X'te viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları duygularını hemen belli ettiler. Bir kullanıcı gönderiye, "Her yıl aynı şeyi söylüyor. Gerçekten sıkıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte şimdi yandık" yorumunu yaptı.