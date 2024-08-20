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    4. Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri endişe yarattı! Karamsarlık sosyal medyayı etkisi altına aldı: "Daha fazla felaket"

    Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri endişe yarattı! Karamsarlık sosyal medyayı etkisi altına aldı: "Daha fazla felaket"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 09:01
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    Hayatının çoğunu Kozhuh dağlarındaki Rupite bölgesinde geçiren dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri sosyal medyada gündem yarattı. Her yılın bitişine doğru kehanetleri ön plana çıkan mistik isim bu kez 2025 yılı için son derece karamsar bir tablo çizince sosyal medya kullanıcıları duruma adeta isyan etti.

    Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri endişe yarattı! Karamsarlık sosyal medyayı etkisi altına aldı: "Daha fazla felaket"

    MYNET|DIŞ HABERLER 1996 yılında kanserden ölmeden önce Tanrı'nın kendisine geleceği görme armağanını verdiğini iddia eden gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, 5079 yılına kadar bir dizi kehanette bulundu. Prenses Diana'nın ölümü , Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 11 Eylül gibi olayları ön gördüğü iddia edilen Vanga'nın kehanetleri sosyal medyada popüler olurken kullanıcılar bu kez kahine isyan etti.

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    The Mirror'ın haberine göre, Baba Vanga 2025 yılı için Avrupa'da nüfusun azalmasına neden olabilecek büyük bir olayın yaşanacağını söyleyerek, "Daha fazla felaket" vurgusu yaptı.

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    Son tahminleri X'te viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları duygularını hemen belli ettiler. Bir kullanıcı gönderiye, "Her yıl aynı şeyi söylüyor. Gerçekten sıkıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte şimdi yandık" yorumunu yaptı.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Baba Vanga kehanet kahin
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