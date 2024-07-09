Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Karısının ihanetinden şüphelenen adam onu drone ile takip etti! Sevgilisiyle ormanlık alana giden kadın suçüstü yakalandı

    Karısının ihanetinden şüphelenen adam onu drone ile takip etti! Sevgilisiyle ormanlık alana giden kadın suçüstü yakalandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 10:32
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 33 yaşındali Zhang isimli bir adam 10 yıldır evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının durumu anlamasını istemeyen adam onun peşine bir drone taktı ve ormanlık alandaki bir kulübede yaşanan yasak aşkı saniye saniye kaydetti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Karısının ihanetinden şüphelenen adam onu drone ile takip etti! Sevgilisiyle ormanlık alana giden kadın suçüstü yakalandı

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 33 yaşındali Zhang isimli bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelendi.

    1

    Karısının iş değiştirdikten sonra kendisinden soğuduğunu ve sürekli olarak ailesinin evinde kalmak istediğini dile getiren adam çareyi drone ile karısını takip etmekte buldu.

    2

    Bingshun Animation'un haberine göre Zhang drone ile karısının patronuyla yaşadığı yasak aşkı saniye saniye kaydetti. O anları boşanma davası için kullanacağını ifade eden adam görüntüleri sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi.

    İlginizi Çekebilir

    Sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik etti! "Abla napıyon ya?"

    Sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik etti! "Abla napıyon ya?"

     7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki hatayı bulup Musk'a söyledi

    7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki hatayı bulup Musk'a söyledi

     Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

     Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

     Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yürüyen merdivende ilginç anlar! "Bu nasıl oturuş?"Yürüyen merdivende ilginç anlar! "Bu nasıl oturuş?"
    Fenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladıFenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladı
    8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Ellerini kesip satmışlar8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Ellerini kesip satmışlar
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin Aldatma ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

    Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

    'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

    'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

    8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Ellerini kesip satmışlar

    8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Ellerini kesip satmışlar

    "Çöküş başlayacak" dedi! İnsanlığın sonu için tarih verdi

    "Çöküş başlayacak" dedi! İnsanlığın sonu için tarih verdi

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Yürüyen merdivende ilginç anlar! "Bu nasıl oturuş?"

    Yürüyen merdivende ilginç anlar! "Bu nasıl oturuş?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.