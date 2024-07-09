Karısının ihanetinden şüphelenen adam onu drone ile takip etti! Sevgilisiyle ormanlık alana giden kadın suçüstü yakalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 33 yaşındali Zhang isimli bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelendi.

Karısının iş değiştirdikten sonra kendisinden soğuduğunu ve sürekli olarak ailesinin evinde kalmak istediğini dile getiren adam çareyi drone ile karısını takip etmekte buldu.

Bingshun Animation'un haberine göre Zhang drone ile karısının patronuyla yaşadığı yasak aşkı saniye saniye kaydetti. O anları boşanma davası için kullanacağını ifade eden adam görüntüleri sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi.