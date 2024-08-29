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    4. Hastaneden 'hataya düşmeyin' diyerek seslendi! "Dudaklarımdaki dolgular erimiyor ve birikmiş"

    Hastaneden 'hataya düşmeyin' diyerek seslendi! "Dudaklarımdaki dolgular erimiyor ve birikmiş"

    29.08.2024 14:59
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 14:59
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    Sosyal medyada sürekli dudak dolgusu yaptırdığını ifade eden bir kadın hastaneden yaptığı paylaşımında vücudunun dudak dolgusuna karşı alerjik reaksiyon geliştirdiğini söyledi. Dudaklarının şiştiğini dile getiren kadın, "Sakın benim düştüğüm hataya düşmeyin. Şu anda hastanedeyim" ifadelerini kullandı.

    Sürekli olarak dudak dolgusu yaptırdığını ifade eden bir kadın vücudunun dolgu maddesine karşı alerjik reaksiyon geliştirmesi üzerine yaşadığı zor süreçten söz etti.

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    Dudaklarındaki şişkinliğin inmemesi üzerine soluğu hastanede alan kadın, "Sakın benim düştüğüm hataya düşmeyin. Şu anda hastanedeyim. Sürekli dudak dolgusu yaptırdığım için dudaklarımdaki dolgular erimiyor ve birikmiş. Alerjik reaksiyon gösterdi. Son durumum çok kötü. Çok kötüyüm gerçekten" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir insan kendine neden eziyet eder" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Sürekli yapmasaydın keşke" yorumunu yaptı.

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