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Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'un son hali

28.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimi esnasında damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun, bu sabah hastaneden taburcu edildi. Altun'un son görüntüsü ortaya çıktı.

Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'un son hali

21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'dan güzel haber geldi.

Altun'un bu sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan özel hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" açıklamasını yaptı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Taburcu olan Hakan Altun'un son görüntüsü de ortaya çıktı. Op. Dr. Ömer Avlanmış, yakın dostu Hakan Altun'u kaldığı hastanede ziyaret etti. Arkadaşıyla poz veren Altun'un bir hayli keyifli ve moralli olduğu gözlendi.

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2 AY BOYUNCA EKRANDA OLMAYACAK

Sağlığına kavuşan ve kısa süre içerisinde kaldığı hastaneden taburcu olması beklenen Hakan Altun'a doktoru tarafından geçici olarak çalışma yasağı geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucularından olan Hakan Altun'a 2 ay boyunca çalışmaması gerektiğini söyledi.

SAĞLIĞI EL VERİRSE YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Hakan Altun, 2 ay boyunca Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programında yer alamayacak.

Kanal D'de ekrana gelen 'Şarkılar Bizi Söyler' programının kalan 4 bölümü Hakan Altun'suz çekilecek. Altun'un 'Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonunda yer alıp almayacağına ise doktoru karar verecek.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Hakan Altun
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam aslan gibi neyin son haline bakacagız anlamadım !!
Geçmiş olsun

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