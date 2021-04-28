Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'un son hali

21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'dan güzel haber geldi.

Altun'un bu sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan özel hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" açıklamasını yaptı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Taburcu olan Hakan Altun'un son görüntüsü de ortaya çıktı. Op. Dr. Ömer Avlanmış, yakın dostu Hakan Altun'u kaldığı hastanede ziyaret etti. Arkadaşıyla poz veren Altun'un bir hayli keyifli ve moralli olduğu gözlendi.

2 AY BOYUNCA EKRANDA OLMAYACAK

Sağlığına kavuşan ve kısa süre içerisinde kaldığı hastaneden taburcu olması beklenen Hakan Altun'a doktoru tarafından geçici olarak çalışma yasağı geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucularından olan Hakan Altun'a 2 ay boyunca çalışmaması gerektiğini söyledi.

SAĞLIĞI EL VERİRSE YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Hakan Altun, 2 ay boyunca Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programında yer alamayacak.