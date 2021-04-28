Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'un son hali

21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'dan güzel haber geldi.
Altun'un bu sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan özel hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" açıklamasını yaptı.
Taburcu olan Hakan Altun'un son görüntüsü de ortaya çıktı. Op. Dr. Ömer Avlanmış, yakın dostu Hakan Altun'u kaldığı hastanede ziyaret etti. Arkadaşıyla poz veren Altun'un bir hayli keyifli ve moralli olduğu gözlendi.
Sağlığına kavuşan ve kısa süre içerisinde kaldığı hastaneden taburcu olması beklenen Hakan Altun'a doktoru tarafından geçici olarak çalışma yasağı geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucularından olan Hakan Altun'a 2 ay boyunca çalışmaması gerektiğini söyledi.
Hakan Altun, 2 ay boyunca Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programında yer alamayacak.
Kanal D'de ekrana gelen 'Şarkılar Bizi Söyler' programının kalan 4 bölümü Hakan Altun'suz çekilecek. Altun'un 'Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonunda yer alıp almayacağına ise doktoru karar verecek.
Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.
Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.
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