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    4. Hatalı dövmesini gözyaşları içinde paylaşmıştı! Nihayet sildirdi... "Bunu gördüğüme çok sevindim"

    Hatalı dövmesini gözyaşları içinde paylaşmıştı! Nihayet sildirdi... "Bunu gördüğüme çok sevindim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 15:27
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    TikTok'ta Wilma Hagglund kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 2022 yılında hatalı bir şekilde yapılan dövmesini paylaşarak internette fenomene dönüşmüştü. Dudaklarının iç kısmına yapılması gereken dövmesinin alt dudağında olduğunu gören genç kadın gözyaşlarıyla o anı paylaşınca 12 milyon izlenmeye ulaşmıştı. 2 yılın sonra Hagglund nihayet dövmesini sildirdiğini anlatarak son halini gösterdi.

    Hatalı dövmesini gözyaşları içinde paylaşmıştı! Nihayet sildirdi... "Bunu gördüğüme çok sevindim"

    İsveçli sosyal medya fenomeni Wilma Hagglund, 2022 yılında dudağının iç kısmına yaptırmak istediği 'miyav' yazılı dövmesinin yanlış yapıldığını paylaşınca viral olmuştu. Dövmecinin hatasını gözyaşlarıyla paylaşan genç kadın, 12 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının dövmenin yapıldığı sırada hatayı fark etmemesine şaşırarak, "Dövmenin yapıldığı yeri neden hissetmedin?" diye sormuştu.

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    Yaşadığı zorlu sürecin ardından genç kadın dövmesini sildirmeyi başardığını söyleyerek son halini sosyal medyadan paylaşınca 4 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu gördüğüme çok sevindim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Ne hale gelmiş böyle? Bunu sildirmiş olman harika" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya dövme
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