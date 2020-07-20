Hatalı temizlik, spor ayakkabıları mahvediyor! İşte en doğru temizlik yöntemleri...

Sürekli dışarıda giydiğimizden ayakkabılarımız en çok kirlenen eşyalarımızdan biri. Hal böyle olunca da ayakkabılarımızın temizliğine ekstra özen göstermek gerekiyor. Çünkü kir ve tozlar ayakkabıyla bir kez temas ettiğinde hemen önlem almadığımız taktirde ayakkabının içine işliyor ve temizliği çok daha zor oluyor. Spor ayakkabı temizliğine dair aklınızda soru işaretleri varsa, aklınızı karıştıran tüm soruları yazımızda sizler için cevapladık!

DİŞ MACUNU İLE TEMİZLİK

Eğer ayakkabılarınız çok kirlendiyse, lekeler ayakkabının içine işlemeden ayakkabıları hızlıca temizlemeniz gerekiyor. Bu temizlik yöntemlerinden biri de diş macunu. Spor ayakkabınızın sadece belirli bir bölümü kirlendiyse bu bölgeyi yumuşak uçlu bir diş fırçası ve diş macunu ile temizleyebilirsiniz.

Spor ayakkabılarınızın yanı sıra bağcıklarınızı da diş macunu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bunun için ayakkabılarınızı içi su dolu bir kaseye koyun. İçinde bir yemek kaşığı diş macunu ekleyin ve bağcıklarınızı bu suyun içerisindeki macun ile köpürtün. Yaklaşık 5 dakika bu suyun içerisinde bekletmiş olduğunuz bağcıklarınızı soğuk su ile durulayın.