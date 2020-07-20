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Hatalı temizlik, spor ayakkabıları mahvediyor! İşte en doğru temizlik yöntemleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ayakkabı temizliği de diğer kıyafetlerimizin temizliği kadar önemli Dokusuna zarar vermemek için doğru şekilde temizlememiz gerekse de çoğumuz spor ayakkabılarımızı nasıl temizlememiz gerektiğine dair kısıtlı bilgiye sahibiz. Eğer spor ayakkabılarınız çok kirlendiyse ve nasıl temizleyeceğinize dair kara kara düşünüyorsanız hiç korkmayın.

Hatalı temizlik, spor ayakkabıları mahvediyor! İşte en doğru temizlik yöntemleri...

Sürekli dışarıda giydiğimizden ayakkabılarımız en çok kirlenen eşyalarımızdan biri. Hal böyle olunca da ayakkabılarımızın temizliğine ekstra özen göstermek gerekiyor. Çünkü kir ve tozlar ayakkabıyla bir kez temas ettiğinde hemen önlem almadığımız taktirde ayakkabının içine işliyor ve temizliği çok daha zor oluyor. Spor ayakkabı temizliğine dair aklınızda soru işaretleri varsa, aklınızı karıştıran tüm soruları yazımızda sizler için cevapladık!

DİŞ MACUNU İLE TEMİZLİK

Eğer ayakkabılarınız çok kirlendiyse, lekeler ayakkabının içine işlemeden ayakkabıları hızlıca temizlemeniz gerekiyor. Bu temizlik yöntemlerinden biri de diş macunu. Spor ayakkabınızın sadece belirli bir bölümü kirlendiyse bu bölgeyi yumuşak uçlu bir diş fırçası ve diş macunu ile temizleyebilirsiniz.

Spor ayakkabılarınızın yanı sıra bağcıklarınızı da diş macunu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bunun için ayakkabılarınızı içi su dolu bir kaseye koyun. İçinde bir yemek kaşığı diş macunu ekleyin ve bağcıklarınızı bu suyun içerisindeki macun ile köpürtün. Yaklaşık 5 dakika bu suyun içerisinde bekletmiş olduğunuz bağcıklarınızı soğuk su ile durulayın.

SU İLE TEMİZLİK

Eğer deri dokulu bir spor ayakkabınız varsa kimyasal ürünler spor ayakkabınızın dokusuna zarar verebilir. Bunun yerine ayakkabılarınızı ılık su ile temizlemek daha doğru bir yöntem olacaktır. Ayrıca, spor ayakkabılarınız temizlerken renk vermeyen bir kimyasal bez kullanın. Örneğin cam bezi bu noktada işinize yarayacak, spor ayakkabılarınızın ilk günkü gibi tertemiz görünmesini sağlayacaktır.

KARBONAT İLE TEMİZLİK

Özellikle beyaz ve açık renkli spor ayakkabılarınız varsa bunların temizliğini karbonat ile sağlayabilirsiniz. Bir kabın içerisine sıcak su ve bir miktar karbonat ekleyin. Homojen bir çözelti meydana gelecek, bunu sünger ya da yumuşak uçlu bir diş fırçası yardımıyla ayakkabınızın kirli görünen bölgelerine uygulayın.

Karbonat aynı zamanda spor ayakkabılarınızda oluşan kötü kokuları gidermeye de yardımcı olur. Bunun için ayakkabılarınızın içerisine çok az karbonat dökün ve ayakkabınızı 1 gün boyunca bu şekilde bekletin. Bu yöntem terleme nedeniyle ayakkabılarınızın içerisine sinen kötü kokuları önler.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İLE TEMİZLİK

Çamaşır makinesi ile temizlik hem hızlı hem de pratik bir yöntem olsa da spor ayakkabılarınıza ciddi anlamda zarar verebilir ve spor ayakkabılarınız kullanılmaz hale gelebilir. Yine de vaktim yok tam anlamıyla temizlik sağlamak istiyorum derseniz spor ayakkabılarınızı çamaşır makinesine bir temizlik filesi ile beraber atmanızı öneriyoruz.

DETERJAN İLE TEMİZLİK

Eğer spor ayakkabılarınız bez ise, temiz bir bezin üzerine az miktarda çamaşır ya da bulaşık deterjanı dökerek ayakkabılarınızın temizliğini sağlayabilirsiniz.

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