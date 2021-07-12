HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatay'da dehşet! Kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti

Hatay'da dehşet! Kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti

12.07.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen uzman çavuş, intihar etti.

İddiaya göre, Samandağ ilçesindeki bir karakolda görevli uzman çavuş D.E.O, kız arkadaşı D.A'nın yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Yalova’da dehşet! Emekli albay, önce komşularını vurdu sonra intihar ettiYalova’da dehşet! Emekli albay, önce komşularını vurdu sonra intihar etti

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evden silah seslerinin geldiğini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, D.E.O. ve D.A'nın öldüğünü belirledi. Cesetler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA/İHA)

İstanbul'da tarihi sarnıçta intihar girişimi! Güçlükle ikna edildiİstanbul'da tarihi sarnıçta intihar girişimi! Güçlükle ikna edildi

7e5ed418-2233-448e-b32c-7a7542ff3812

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Kahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldıKahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldı
Anahtar Kelimeler:
İntihar kadın cinayeti Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

İstanbul'da savaş gemisi paniği! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da savaş gemisi paniği! Korku dolu anlar kamerada

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Ağıla girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 103 koyunu telef oldu

Ağıla girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 103 koyunu telef oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.