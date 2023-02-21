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Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü! Otogara akın ettiler

21.02.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşların, kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ettiği görüldü. Bir otobüs firması çalışanı, "Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" derken; depremzedelerin genellikle Antalya, Mersin ve İstanbul civarına gittiklerini söyledi.

Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü! Otogara akın ettiler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı. Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları ile yerle bir olan şehri birer birer terk ediyor. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.

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'BU DEPREM 12'NİN ÜZERİNDEDİR'

40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "40 yıldır burada yaşıyorum. Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7.7 diyorlar ben,hiç inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır" dedi.

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'GÜNLÜK EN AZ 2 BİN YOLCU TAŞIYORUZ'

Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her saat başı araba çıkıyor. Şuanda yoğunluk var. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

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deprem Lütfü Savaş Hatay

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