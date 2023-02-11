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  4. Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! Felaketin boyutunu gözler önüne serdi... Tarla ikiye bölündü

Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! Felaketin boyutunu gözler önüne serdi... Tarla ikiye bölündü

11.02.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin sonrasında Hatay’da bir köydeki zeytin tarlasında 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Zeytin tarlası adeta ikiye bölünürken köylüler depremde büyük bir patlama sesinin duyulduğunu ve yeşil bir ışığın gözüktüğünü söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerinde depremler çevresindeki 10 ili de etkiledi. Depremden etkilenen 10 ilden biri olan Hatay’da Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğindeki yarık vatandaşları tedirgin etti. Oluşan dev yarık drone ile havadan görüntülendi. Bazı yurttaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

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“NE OLDUĞUNU BİLEMİYORUM”

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Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu” dedi.

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Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

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