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  4. Hatay'da korkunç cinayet! Karısını boğarak öldürdü, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

Hatay'da korkunç cinayet! Karısını boğarak öldürdü, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

11.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini iple boğarak öldürdü. Olaydan 1 gün sonra polise teslim olan H.K.'nın sosyal medyada "Kuzularıma kıyamadım" yazdığı ortaya çıktı

Hatay'da korkunç cinayet! Karısını boğarak öldürdü, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., dün sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Sanem K.’yi (35) iple boğarak öldürdü. Olaydan sonra dışarı çıkan H.K. (43), okulda çocuklarını bekleyip onları akrabalarının evine götürdü.

POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ

H.K. bu sabah da, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, H.K.’nin akrabalarıyla evin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler genç kadını yerde hareketsiz halde buldu.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN "KUZULARIMA KIYAMADIM" YAZMIŞ

İlk tespitlere göre iple boğularak öldüğü anlaşılan genç kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen H.K.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım” yazdığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

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(İHA)

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