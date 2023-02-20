Hatay’da yıkılan bir binanın üzerine yazılan notlar tüyleri diken diken etti! Okla gösterdiler... “4 yetişkin, 2 çocuk...”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’nin güneyinde büyük bir kaos hakimdi. Türkiye’yi yasa boğan depremler asrın felaketi olarak nitelendirilirken afet bölgelerinde adeta can pazar yaşandı. Yıkılan binaların enkazlarında hayat mücadelesi veren kişileri kurtarmak için zamana karşı yarış yapılırken depremzedelerin yakınları da bir an olsun enkazın başından ayrılmadı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yıkılan bir binanın üzerindeki yazılar ve işaretler dikkatleri çekti. Yıkılan binanın hemen önünde “7 katlı. Birinci katında 6 kişi var” yazılı karton dikkatleri çekti. Binanın katlarını oklarla işaretleyen depremzedeler diğer bir yazıda ise “4 yetişkin 2 çocuk” ifadelerini ekledi.