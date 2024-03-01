Hatay sözleri Tüm Türkiye'de tepki çekmişti! Özdağ'a dava açan Konakçı'ya 3 kuruş şoku

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada zaman zaman gündem olan imam Halil Konakçı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a açtığı davayı kaybetti. Konakçı geçtiğimiz sene Hatay'ın etnik yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş bu sözlere Özdağ'dan sert sözlerle karşılık gelmişti.

KONAKÇI NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ ve imam Halil Konakçı arasındaki dava sonuçlandı. Halil Konakçı’nın bir sosyal medya paylaşımında, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. ‘Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın’ tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” şeklinde konuşmuştu.

ÖZDAĞ'IN YANITI

Ümit Özdağ, Konakçı’nın paylaşımına, "Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor. Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz. Meryem ile evlenecek diyen adamı (lafın gelişi) 5 polis memuru koruyor. Oysa hak ettiği İstiklal Mahkemesinde yargılanmak” şeklinde tepki göstermişti.

KONAKÇI DAVAYI KAYBETTİ

Halil Konakçı, Ümit Özdağ’ın yukarıdaki paylaşımına istinaden açtığı 3 kuruşluk manevi tazminat davasını bugün görülen duruşmada kaybetti.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili X (Twitter) hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevdagül Tunçer: “Sosyal medya fenomeni Halil Konakçı, Genel Başkanımızın bu Tweetinden ötürü açtığı 3 kuruş talepli manevi tazminat davasını bugün görülen duruşmada kaybetti. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” İfadelerini kullandı.





