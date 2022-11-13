HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havada çarpıştıkları anlar dehşete düşürmüştü... ABD'deki feci uçak kazasında yeni gelişme

Havada çarpıştıkları anlar dehşete düşürmüştü... ABD'deki feci uçak kazasında yeni gelişme

13.11.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Dallas kentinde dün düzenlenen hava gösterisi esnasında iki gösteri uçağı havada feci şekilde çarpışmıştı. Korkunç görüntülere sahne olan olayın ardından uçak kazasının acı bilançosu da açıklandı. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtilirken Müttefik Pilotlar Derneği'nden yapılan açıklamada derneğin eski üyelerinden iki kişinin de uçakta olduğu ve yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Havada çarpıştıkları anlar dehşete düşürmüştü... ABD'deki feci uçak kazasında yeni gelişme

ABD'de meydana gelen uçak kazasının görüntüleri dehşete düşürmüştü. Ülkenin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı’ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı. Uçakların çarpışma anı ve yere düştüklerinde ortaya çıkan alevler kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Feci uçak kazasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

a1

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root’un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi. (İHA)

a4

Görüntüler ABD'den... İki eski savaş uçağı, hava gösterisinde çarpıştı! Görüntüler ABD'den... İki eski savaş uçağı, hava gösterisinde çarpıştı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildiİsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi
Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldıKonya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı
Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd

En Çok Okunan Haberler

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde

Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.