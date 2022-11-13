Havada çarpıştıkları anlar dehşete düşürmüştü... ABD'deki feci uçak kazasında yeni gelişme

ABD'de meydana gelen uçak kazasının görüntüleri dehşete düşürmüştü. Ülkenin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı’ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı. Uçakların çarpışma anı ve yere düştüklerinde ortaya çıkan alevler kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Feci uçak kazasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root’un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi. (İHA)