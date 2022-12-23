Havada tedirgin eden anlar! Uçuş görevlisi yolcuyla kavga tutuştu... “Ben sizin hizmetkarınız değilim”

İstanbul-Delhi seferindeki bir uçakta uçuş görevlisi ve yolcu arasında bir anda gerilimli anlar yaşandı. Yolcunun defalarca sandiviç istemesi ve stokların bittiğini öğrenmesi üzerine uçuş ekibine bağırması bir hostesin soğukkanlılığını yitirmesine neden oldu. MailOnline'ın bildirdiğine göre, yolcunun sesini yükseltmesi ve uçuş ekibine karşı suçlayıcı tavırlar sergilemesi üzerine hostes, “Lütfen bana parmağınızı doğrultarak konuşmayın.Ben sizin hizmetkarınız değilim” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Uçuş görevlisi ve yolcu arasındaki olayı doğrulayan havayolu şirketi yaptığı resmi açıklamada, “16 Aralık 2022'de İstanbul'dan Delhi'ye giden 6E 12 sefer sayılı uçuşta meydana gelen olaydan haberdarız. Sorun, kod paylaşımlı bağlantı yoluyla seyahat eden belirli yolcular tarafından seçilen yemeklerle ilgiliydi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarının farkındayız. Müşterilerimize nazik ve sorunsuz bir deneyim sunmak için sürekli çaba sarf ediyoruz” ifadelerine yer verildi.