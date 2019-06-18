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Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin konuşmaları güldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde, yamaç paraşütü yapan birini gören iki gencin şiveli konuşmaları dikkat çekti.

Paraşütüyle birlikte havada süzülen kişiyi gören 2 genç, hemen telefonlarıyla kayda girdi. Yöresel konuşmalarıyla durumu yorumlayan ve bu anları kaydeden kişiler, videoyu da sosyal medyada yayınladı.

Yüzlerce beğeni, yorum ve paylaşım yapılan videoyu izleyenler hem gülümsedi hem şaşırdı. Videoda gençlerin mısır tarlasına doğru inen kişiye, ‘Mısıra inme kırarsın, buğdaya in’ diye seslenmeleri de videoda en dikkat çeken kısım oldu.

"İNECEK YER ARIYOR"

Videoda dikkat çeken konuşmalar şu şekilde: “Valla düşecek o kimse. Eyvah vallahi çalılara takılacak. Şuraya inse bari. İstediği yere inemez ki rüzgar bunu alıp gidecek bir yere. Bizim köylü mü ki kim bu? Az daha yaklaşsa görürüz kim olduğunu. Akıl yok yemin ediyorum bunda. Oradan düşse geberir bu. Eyvah vallahi düşecek. Buraya inecek o motosiklet onu bekliyor. Ben deyivereyim inecek yer arıyor. Nasıl iniyor gördün mü bak? Mısıra inme de. Kıran de. Mısıra inme mısıra buğdaya in. Kırar mısırı. Eyvah vallahi kıracak mısırları. En usta in nere sağlıklıysa oraya in boşver sen. Burhan’ın tarlaya indi.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sinanpaşa paraşüt Şive

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