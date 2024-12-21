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  4. Havalimanında hareketli dakikalar! 'Islak zemin' uyarı işaretiyle darp etti: O anlar saniye saniye kaydedildi

Havalimanında hareketli dakikalar! 'Islak zemin' uyarı işaretiyle darp etti: O anlar saniye saniye kaydedildi

21.12.2024 11:45
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 11:45
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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago Uluslararası Havalimanı'ndaki bilet satış alanının 3. Terminali'nde hareketli dakikalar yaşandı. Check-in yapmak isteyen bir yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde kavga edenlerden birinin diğerine 'ıslak zemin' uyarı levhasıyla vurduğu görüldü.

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago Uluslararası Havalimanı'nda yolcular ve personel arasında kavga çıktı. Dört kişi arasında başlayan kavgada personelin havalimanı büfesinde çalışan kişiler olduğu belirtildi. Kavga edenlerin görüntülerinde çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.

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New York Post'un haberine göre, Chicago polisi kavgayla ilgili henüz kimseyi tutuklamadı ve Chicago Havacılık Dairesi yetkilileri olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kavga havalimanı
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