Havalimanında hareketli dakikalar! 'Islak zemin' uyarı işaretiyle darp etti: O anlar saniye saniye kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago Uluslararası Havalimanı'nda yolcular ve personel arasında kavga çıktı. Dört kişi arasında başlayan kavgada personelin havalimanı büfesinde çalışan kişiler olduğu belirtildi. Kavga edenlerin görüntülerinde çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.

New York Post'un haberine göre, Chicago polisi kavgayla ilgili henüz kimseyi tutuklamadı ve Chicago Havacılık Dairesi yetkilileri olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.