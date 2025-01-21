Havalimanında mide bulandıran görüntüler! Terliklerini çıkartıp ayak tırnaklarını herkesin ortasında kesmeye başladı: "O kadar korkunçtu ki..."

MYNET|DIŞ HABERLER Bir havalimanında ayak tırnaklarını kesen bir yolcunun görüntüsü "Havaalanında beklerken bu adam ayak parmaklarını kesiyordu" notuyla Reddit'te paylaşıldı. Kullanıcı karşılaştığı görüntünün karşısında midesinin bulandığını söylerken sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu iğrenç. İnsanların kamusal alanda ayak tırnaklarını kesebileceklerine dair bir fikirleri neden oluşuyor? Bunu görmek zorunda değiliz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tırnak kesmenin tıraş olmak veya diş fırçalamak gibi kişisel bir hijyen faaliyeti olarak sınıflandırılması ve genel olarak aynı nezaketle yapılması gerektiği öğretildi" yorumunu yaptı.