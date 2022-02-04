Havva Öztel kızını paylaştı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

En çok konuşulan isimlerden biri olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az şarkıcı kızı kadar dikkat çekiyor. Güzelliği ile öne çıkan ve yaptığı paylaşımlarla "Kızının önüne geçti" yorumları yapılan Havva Öztel'in küçük kızı da popüler bir isim. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de ablasının izinden gidiyor.

Havva Öztel son olarak küçük kızını paylaştı. Ayça Tilki mağazada gördüğü gelinliği üstüne giyip herkesin ortasında dans etti. Öztel paylaşımında " Ve yine hem ağlak hem kahkahalara boğulan bir annenin kızı" notunu düştü.

Havva Öztel'in takipçileri "Çılgın aile" yorumlarında bulundu.

