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Havva Öztel kızını paylaştı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

04.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki de gündeme geliyor. Havva Öztel son olarak küçük kızını paylaştı. Ayça Tilki mağazada gördüğü gelinliği giyip herkesin ortasında dans etti.

En çok konuşulan isimlerden biri olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az şarkıcı kızı kadar dikkat çekiyor. Güzelliği ile öne çıkan ve yaptığı paylaşımlarla "Kızının önüne geçti" yorumları yapılan Havva Öztel'in küçük kızı da popüler bir isim. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de ablasının izinden gidiyor.

Havva Öztel son olarak küçük kızını paylaştı. Ayça Tilki mağazada gördüğü gelinliği üstüne giyip herkesin ortasında dans etti. Öztel paylaşımında " Ve yine hem ağlak hem kahkahalara boğulan bir annenin kızı" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Havva Öztel'in takipçileri "Çılgın aile" yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki
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