Hayal Köseoğlu imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı: Hazal Kaya'ya benzetildi

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Mucize Doktor '7. Koğuştaki Mucize', 'Sesinde Aşk Var' ve 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu zaman zaman yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Köseoğlu, iddialı pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.

29 yaşındaki ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı karelerine ise beğeni ve yorum yağıyor.



Güzel oyuncu son olarak imajını değşitirdi. Yıllardır kullandığı sarı saçlarından vazgeçen Köseoğlu, bambaşka birine dönüştü. Köseoğlu'nun yeni saçları takipçileri tarafından çok beğenilldi. Köseoğlu'nun beğeni yağan yeni haline, "Dilim tutuldu, Aşırı iyi olmuş, Hazal Kaya'ya benzemiş çok yakışmış, Hayallerimin hayalisin, Harika olmuş" yorumları yağdı.





