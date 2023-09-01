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  4. Hayal Köseoğlu yıllar sonra itiraf etti! "5 ayda 36 kilo verdim çünkü..."

Hayal Köseoğlu yıllar sonra itiraf etti! "5 ayda 36 kilo verdim çünkü..."

01.09.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu katıldığı bir YouTube programında yıllar önce nasıl kilo verdiğini açıkladı. 5 ayda 36 kilo verdiği açıklayan oyuncu geçtiğimiz aylarda "Dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele ettim" demişti.

Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu ve Mahkum gibi dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu Melis İşiten’in YouTube’daki programına katıldı. “Lisede bir çocuğa âşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim" diyen oyuncu blumia itirafında da bulundu.

"Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum" diyen Hayal Köseoğlu, "Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” itirafında bulundu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da hastalıkla mücadelesini giydiği bir kıyafet üzerinden şu sözlerle anlatmıştı:

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"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, "en iyisi" olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla "eating disorders are not cool" yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de "bugün hiçbir şey yemedim ya" demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz. Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım."

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Hayal Köseoğlu Oyuncu

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