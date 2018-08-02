Hayallerinden vazgeçmeyip KOSGEB desteğiyle kendi makyaj stüdyosunu açtı

Kimya bölümünde eğitimini tamamlayan fakat sevdiği işi yapmak isteyen makyaj artisti Nilgün Özkan, kendini bu alanda geliştirdi. KOSGEB’den aldığı destekle kendi iş yerini açan Özkan, “Kendime ait bir yer açmak istediğimde aslında ilk aklıma gelen devletten hibe almak, KOSGEB’den nasıl yararlanabilirim bunu öğrenmek oldu. Eskişehir Ticaret Odası’ndan girişimcilik sertifikamı aldım, eğitimini aldım ki bence bu çok faydalı oldu. Bilmediğim, önemsemediğim aklıma bile gelmeyen birçok şeyi eğitimde öğrendim ve şu anda iş hayatımda bunu uygulayabiliyorum. Sertifikamı aldıktan sonra KOSGEB’e projemi hazırladım ve sundum. Kurul kararıyla projem onaylandı” şeklinde konuştu.

"EMEK VERİRSENİZ AŞILAMAYACAK ENGEL YOK"

Bir kadın olarak iş hayatında yer almanın ve kendi ayakları üzerinde durabilmenin gerçekten çok önemli olduğunu dile getiren Nilgün Özkan, hiç kimsenin kişiyi yıldırmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

KOSGEB desteğini alırken çevresindekilerin olumsuz yorumlar yaptığını söyleyen Özkan, “Mesleğiniz ne olursa olsun, yaptığınız iş ne olursa olsun cesaretiniz varsa biraz da araştırabilirseniz, çevrenizde kimse destek olmayabilir, aileniz destek olmayabilir, yanınızda kimsenin olmadığını düşünebilirsiniz böyle anlar da olabilir ama motivasyonunuzu ve cesaretinizi kaybetmeden elinizden ne geliyorsa, ne kadarı geliyorsa bir yerden başlamak gerekiyor. Mesleğiniz çok önemli değil, aldığınız eğitim çok önemli değil sadece yaptığınız işe inanıyorsanız bir pazar araştırması yaparak siz de o pazarda yer alabilirsiniz. ‘KOSGEB’den projem onaylandı ama paramı vermediler’ tarzında çok fazla şey duydum. Katıldığım eğitimde, projesini hayata geçirmekten vazgeçen ‘Evet ben bu eğitimi alayım ama iş yerimi şimdi açmayacağım’ diyen ‘hazır değilim’ ya da ‘çok fazla prosedürü var, uğraşamam’ diyen insanlarla da karşılaştım. Evet, bence de biraz prosedürü var ama çok zor değil. Zamanınızı ayırırsanız, emek verirseniz aşılamayacak ve halledilmeyecek şeyler değil” ifadelerine yer verdi.