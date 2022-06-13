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  4. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

13.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Erdem, efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze rolüyle akıllara kazındı. Ekranların uzun soluklu dizisi olan Hayat Bilgisi ile zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu defa Instagram pozuyla adından söz ettirdi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

4 sezon 137 bölüm ekranlarda kalan Hayat Bilgisi dizisi, konusu ve oyuncularıyla seneler sonra bile gündem olmaya devam ediyor. Uzun soluklu dizinin unutulmayan oyuncularından biri de İpek Erdem oldu. Erdem, aktif olarak kullandığı Instagram hesabındaki pozlarıyla göze çarptı.

ÇİMLERE YATARAK POZ VERDİ

Şimdilerde 38 yaşında olan İpek Erdem'in sosyal medyada yaklaşık 68 bin takipçisi bulunuyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Erdem, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

Bir zamanların popüler isimlerinden biri olan Erdem, çimlere yatıp poz verdi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

İpek Erdem tiyatroya henüz 7 yaşındayken başladı. Birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünde alan Erdem, Yıldız Asyalı'nın kendisini Gani Müjde ile tanıştırmasının ardından Hayat Bilgisi dizisinde rol almaya başladı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

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