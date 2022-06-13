Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi

4 sezon 137 bölüm ekranlarda kalan Hayat Bilgisi dizisi, konusu ve oyuncularıyla seneler sonra bile gündem olmaya devam ediyor. Uzun soluklu dizinin unutulmayan oyuncularından biri de İpek Erdem oldu. Erdem, aktif olarak kullandığı Instagram hesabındaki pozlarıyla göze çarptı.

ÇİMLERE YATARAK POZ VERDİ

Şimdilerde 38 yaşında olan İpek Erdem'in sosyal medyada yaklaşık 68 bin takipçisi bulunuyor.

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Erdem, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir zamanların popüler isimlerinden biri olan Erdem, çimlere yatıp poz verdi.

İpek Erdem tiyatroya henüz 7 yaşındayken başladı. Birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünde alan Erdem, Yıldız Asyalı'nın kendisini Gani Müjde ile tanıştırmasının ardından Hayat Bilgisi dizisinde rol almaya başladı.





