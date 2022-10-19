Hayat Bugün dizisi ne zaman başlıyor? Hayat Bugün dizisi saat kaçta ve hangi kanalda? Geri sayım başladı!

Yeni dizi Hayat Bugün'ün oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncular yer alıyor. ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' dizisi Ayça Üzüm ile Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Peki Hayat Bugün dizisi ne zaman başlıyor? Hayat Bugün dizisi saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hayat Bugün dizisi bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, 20.00'da başlayacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski ve köklü hastanelerden biri olan Hisarönü Hastanesi'ne Başhekim Barış Güvener'in atanmasıyla dizinin hikayesi başlar. Hisarönü Hastanesi zor bir dönemden geçerken Başhekim Güvener'in çabaları ile yeni bir döneme girer. Barış hem işi hem de özel hayatı ile ilgili sorunları aşmak zorunda kalır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

