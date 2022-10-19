Tansel Öngel'in yaşamı merak konusu oldu. Son zamanlarda ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Tansel Öngel dizi oyuncusu ve tiyatrocudur. Birçok oyun, dizi ve filmde rol aldı. Peki Hayat Bugün dizisinin Aras'ı Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında ve nereli? İşte Tansel Öngel'in biyografisi...
24 Eylül 1976, Kilis doğumlu Tansel Öngel 46 yaşındadır. 2000'de Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevine devam ediyor.
Tansel Öngel Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü canlandırdı. Benim İçin Üzülme,Yaz'ın Öyküsü,Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol aldı. Öngel'in oyunculuk tecrübesinin yanı sıra sunuculuk deneyimi de bulunuyor. Maske Kimsin Sen? yarışmasında sunuculuk görevini üstlenmişti.
Hayat Bugün (2022-) - Aras Erdem
Mavera (2021) - Mahmud
Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç
Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)
Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ
Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu
Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın
Elveda Derken (2007) - Kerim
Adak (2006) - Zeynel
Güz Yangını (2005) - Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
Kısmet (2005)
Avrupa Yakası (2005) - Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat
Kader Postası (2019)
Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir
Grev (Film) (2021) - Gazeteci
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkânı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Okuyucu Yorumları 0 yorum