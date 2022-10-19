Tansel Öngel'in yaşamı merak konusu oldu. Son zamanlarda ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Tansel Öngel dizi oyuncusu ve tiyatrocudur. Birçok oyun, dizi ve filmde rol aldı. Peki Hayat Bugün dizisinin Aras'ı Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında ve nereli? İşte Tansel Öngel'in biyografisi...

HAYAT BUGÜN TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

24 Eylül 1976, Kilis doğumlu Tansel Öngel 46 yaşındadır. 2000'de Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevine devam ediyor.

Tansel Öngel Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü canlandırdı. Benim İçin Üzülme,Yaz'ın Öyküsü,Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol aldı. Öngel'in oyunculuk tecrübesinin yanı sıra sunuculuk deneyimi de bulunuyor. Maske Kimsin Sen? yarışmasında sunuculuk görevini üstlenmişti.

TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ

Hayat Bugün (2022-) - Aras Erdem

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

TANSEL ÖNGEL FİLMLERİ

Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat

Kader Postası (2019)

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

Grev (Film) (2021) - Gazeteci

TANSEL ÖNGEL'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkânı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

