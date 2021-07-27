Hayat kurtaracak 5 otomobil aksesuarları

Yolculuğa kendi aracınızla çıkıyor olmanıza rağmen hareket halindeyken bazı davranışlar zorlayıcı olabiliyor. Birkaç aksesuar sayesinde uzun yolculukları daha kolay geçirebilmeniz için hazırladığımız liste sizinle...

1- Telefon tutucu ile elleriniz direksiyondan ayırmayın

Yolculuk sırasında telefonla konuşmak, müzik dinlemek ya da haritaya bakmak istediğinizde dikkatinizi direksiyondan ayırmamanıza yardımcı olan telefon tutucular sizin yerinize telefonunuzu güvenli bir şekilde tutar. Kolay monte şekli ve şık bir görünüme sahip olmasından dolayı fiyat performans ürünü olan Baseus markasının siyah modelini tercih edebilirsiniz.

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2- Aracınızda her zaman temiz hava soluyun

Uzun yolculuklar yaparken aracın camını her zaman açık tutmak istenmeyebilir. Gürültüden, tozdan, sıcaktan ya da soğuktan… Bu gibi durumlarda arabanızın içindeki temiz hava azalabilir ve rahatsız edici bir hale gelebilir. Bulunduğunuz ortamın havasını temizlerken ekstra bir enerjiye ihtiyaç duymadan güneş enerjisi ile çalışan bu ürün sürüş kalitenizi de arttırır.

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3- Düzenden ödün vermeyenler, bu eşya düzenleyiciye hayran olacak!

Evinizde ya da iş yerinizde koruduğunuz düzeni arabanızda da sürdürmek istiyorsanız bu pratik ve kullanışlı ürünü tercih edebilirsiniz. Az yer kaplamasına rağmen oldukça işlevsel bir ürün olan koltuk arkası eşya düzenleyiciler; her araçta bulunması gereken aksesuarlardan birisidir. Araç içindeki düzeni sağlamasının yanı sıra kişilerin dar alanda daha verimli hareket etmesini de sağlar.

Çok yönlü olan bu ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Arabanızda her zaman soğuk içecek bulundurun

İş seyahatlerinde kullanmayı tercih edebileceğiniz gibi tatile giderken ve tatil yerinde de kullanabileceğiniz bu önemli ürün; aslında hayat standartlarınızı düşürmeden seyahat edebilmenize imkan verir. İçeceğinizi ya da yiyeceğinizi taze bir şekilde koruyabilmek için tercih edebileceğiniz oto buzdolapları farklı boyutlarda bulunur.

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5- Bel yastığı ile uzun yollarda ağrılara son!

Uzun yolculukların en büyük problemlerinden birisi de bel ağrılarıdır. Saatlerce hareket etmeden, sabit şekilde oturmak herkes için sorun teşkil edebilir. Belinize bir minderle destek sağlayarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Keyifli bir yolculuk yaparken aynı zamanda fiziksel sağlığınızı da korumuş olursunuz.

Konforlu yolculukların vaz geçilmezi olan bel yastığına BURADAN ulaşabilirsiniz.



