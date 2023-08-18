HAYATIMIN NEŞESİ 7. BÖLÜM! Şebnem Bozoklu ve Selma Güneri'li Hayatımın Neşesi bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti

Hayatımı Neşesi dizisi oyuncuları ile yeni bölümü merak ediliyor. Neşe ve Mustafa'nın hayat hikayesinin anlatıldığı dizi 7. bölümü ile ekrana gelecek. İşte Hayatımın Neşesi 7. bölüm ile Hayatımın Neşesi son bölüm özeti...

HAYATIMIN NEŞESİ 7. BÖLÜM!

Neşe ve Mustafa, çocuklarını ekran bağımlılığından korumak adına Türkan’ın da desteğiyle aile için bir yarışma başlatır. Ancak Türkan'ın bu yarışmadan beklentisi biraz farklı ve aile henüz bunu bilmemektedir. Tüm ailenin bir gün boyunca teknolojiden uzak yaşaması gereken bu yarışma, komik ve beklenmedik olayların yaşanmasına neden olur. Serdar ve Aylin arasındaki gerginlik devam ederken, Rüçhan ve Saliha'nın arasındaki tartışma da kahkaha ve duygu dolu anlara neden oluyor.

HAYATIMIN NEŞESİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Aylin'in müzik kariyeri için gelen sürpriz teklif, ona hayallerini gerçekleştirme şansı sunacak. Ancak her ne kadar Aylin için işler yolunda gitse de, Mustafa'nın bir yüzük krizi nedeniyle başını belaya sokmasıyla işler karışacak. Bu basit unutkanlık, tüm aileyi bir arayışın ve komedinin içine sürükleyecek. Serdar'ın kafe açma hayali ve bankadaki kredi macerası, Neşe'nin evdeki yemek hazırlıklarıyla kesişiyor. Ama bu akşam yemekten daha fazlası olacak; çünkü gizli sırlar, yüzükler ve tatlı sürprizlerle dolu bir bölüm izleyenleri bekliyor. Her şeyin yavaş yavaş ortaya döküldüğü bu özel bölümde, ailenin ne demek olduğunu, birlikte geçirilen anların değerini ve hayatın tatlı sürprizlerini bir kez daha hatırlayacaksınız. Ve unutmayın, Mehmet Bey'in doğum günü var. Neşe'nin bu özel günde Saliha Hanım ve Mehmet Bey'in arasını düzeltme çabası, izleyenlere hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

18 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:15 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Şehirden Uzakta

