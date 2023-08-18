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HAYATIMIN NEŞESİ 7. BÖLÜM! Şebnem Bozoklu ve Selma Güneri'li Hayatımın Neşesi bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti

18.08.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Neşesi 7. bölüm ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şebnem Bozoklu ve Selma Güneri gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, her cuma TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Peki, Hayatımın Neşesi 7. bölüm ne zaman? Hayatımın Neşesi bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve 18 Ağustos TRT1 yayın akışı...

Hayatımı Neşesi dizisi oyuncuları ile yeni bölümü merak ediliyor. Neşe ve Mustafa'nın hayat hikayesinin anlatıldığı dizi 7. bölümü ile ekrana gelecek. İşte Hayatımın Neşesi 7. bölüm ile Hayatımın Neşesi son bölüm özeti...

HAYATIMIN NEŞESİ 7. BÖLÜM!

Neşe ve Mustafa, çocuklarını ekran bağımlılığından korumak adına Türkan’ın da desteğiyle aile için bir yarışma başlatır. Ancak Türkan'ın bu yarışmadan beklentisi biraz farklı ve aile henüz bunu bilmemektedir. Tüm ailenin bir gün boyunca teknolojiden uzak yaşaması gereken bu yarışma, komik ve beklenmedik olayların yaşanmasına neden olur. Serdar ve Aylin arasındaki gerginlik devam ederken, Rüçhan ve Saliha'nın arasındaki tartışma da kahkaha ve duygu dolu anlara neden oluyor.

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HAYATIMIN NEŞESİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Aylin'in müzik kariyeri için gelen sürpriz teklif, ona hayallerini gerçekleştirme şansı sunacak. Ancak her ne kadar Aylin için işler yolunda gitse de, Mustafa'nın bir yüzük krizi nedeniyle başını belaya sokmasıyla işler karışacak. Bu basit unutkanlık, tüm aileyi bir arayışın ve komedinin içine sürükleyecek. Serdar'ın kafe açma hayali ve bankadaki kredi macerası, Neşe'nin evdeki yemek hazırlıklarıyla kesişiyor. Ama bu akşam yemekten daha fazlası olacak; çünkü gizli sırlar, yüzükler ve tatlı sürprizlerle dolu bir bölüm izleyenleri bekliyor. Her şeyin yavaş yavaş ortaya döküldüğü bu özel bölümde, ailenin ne demek olduğunu, birlikte geçirilen anların değerini ve hayatın tatlı sürprizlerini bir kez daha hatırlayacaksınız. Ve unutmayın, Mehmet Bey'in doğum günü var. Neşe'nin bu özel günde Saliha Hanım ve Mehmet Bey'in arasını düzeltme çabası, izleyenlere hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

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18 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:15 Kendi Düşen Ağlamaz
02:30 Şehirden Uzakta

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