Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şebnem Bozuklu eşi Kanat Atkaya ile ne zaman evlendi? İşte dizileri

Şebnem Bozoklu ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu merak konusu oldu. İşte Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya hakkında hakkında bilgiler...

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu 25 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da doğdu.

Şebnem Bozoklu 1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

ŞEBNEM BOZOKLU İLE KANAT ATKAYA NE ZAMAN EVLENDİ?

Şebnem Bozoklu ilk evliliğini Emre İzer ile yapmıştır. 2010 yılında gerçekleşen evlilik 2016'da son bulmuştur.

Şebnem Bozoklu 2019'da gazeteci - yazar Kanat Atkaya ile evlenmiştir.

