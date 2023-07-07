MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şebnem Bozuklu eşi Kanat Atkaya ile ne zaman evlendi? İşte dizileri

Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şebnem Bozuklu eşi Kanat Atkaya ile ne zaman evlendi? İşte dizileri

07.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şebnem Bozoklu, Hayatımın Neşesi dizisinde Neşe karakterine hayat veriyor. TRT 1'de bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Hayatımın Neşesi dizisinde Tolga Tekin , Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şebnem Bozuklu eşi Kanat Atkaya ile ne zaman evlendi?

Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şebnem Bozuklu eşi Kanat Atkaya ile ne zaman evlendi? İşte dizileri

Şebnem Bozoklu ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu merak konusu oldu. İşte Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya hakkında hakkında bilgiler...

2

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu 25 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da doğdu.

Şebnem Bozoklu 1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

58

ŞEBNEM BOZOKLU İLE KANAT ATKAYA NE ZAMAN EVLENDİ?

Şebnem Bozoklu ilk evliliğini Emre İzer ile yapmıştır. 2010 yılında gerçekleşen evlilik 2016'da son bulmuştur.

Şebnem Bozoklu 2019'da gazeteci - yazar Kanat Atkaya ile evlenmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevilen isim açık ara farkla birinci oldu! Kimse bunu beklemiyorduSevilen isim açık ara farkla birinci oldu! Kimse bunu beklemiyordu
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Son hali olay oldu Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Son hali olay oldu
Arkadaşı dans ederken tişörtünü kaldırıp göğüslerini gösterdi!Arkadaşı dans ederken tişörtünü kaldırıp göğüslerini gösterdi!
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu tolga tekin bozok ünlü oyuncu yaşında kelebe hürriyet altın kelebek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada
Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.