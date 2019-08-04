Hayatınızı kolaylaştıracak daha önce bilmediğiniz püf noktalarıyla tanışın

Kuşkusuz bazıları size oldukça ilginç gelecek. İşte başlıyoruz. GECE TUVALETE KALKTIĞINIZDA BİR GÖZÜNÜZÜ KAPALI TUTUN Gece yarısı tuvalete kalktığınızda uykunuzun kaçmaması için bir gözünü kapalı tutun.Uzmanlar bunun nedenini şöyle açıklıyor: Tuvalete gitmek için açtığınız ışığı beyin, sabah oldu diye algılayabilir ve uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece bir gözünüzü açarak retinaya giren ve beyninize giden ışık miktarını en aza indirmiş olursunuz . Tuvalet işi bittikten sonra, çok hızlı bir şekilde uykuya dalmak mümkün olacak. KULAKLARI ÇEKMEK SAĞLIK AÇISINDAN PEK ÇOK YARAR SAĞLAR Kulaklarını çekmenin sağlığa yararları var. Refleksoloji, kulaklarımızın her tarafında, bir baş ağrısını hafifletmekten sindiriminizi iyileştirmeye kadar birçok sağlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilecek baskı noktaları olduğunu söylemektedir. Vücudun farklı bölgelerine karşılık gelen kulaklarınızda aşağıdaki noktalara basarak ve çekerek küçük ağrıları hafifletebilirsiniz: Sırt ve omuzlar Çeşitli organlar Eklemler Nazal sinüsler ve boğaz Sindirim Baş ve kalp UZUV AĞRILARINI HAFİFLETMEK İÇİN BAŞINIZI DÖNDÜRÜN

Hepimiz gecenin bir yarısı kolumuzda hafif karıncalanma, iğnelenme, uyuşma hissiyle uyanmışızdır. İstemeyerek kol üstünde uyumak normal kan akışına engel olarak, oksijen miktarının azalmasına neden olur. Bu hisleri gidermek için kollarınızı sallamak yerine başınızı bir yandan diğer yana hareket ettirmeyi deneyin. Bu, ağrıyı azaltmaya yardımcı olmalıdır, çünkü boyundaki sinirler, başınızdan kollarınıza doğru dümdüz ilerler. HIÇKIRIĞI GİDERMEK İÇİN KENDİNİZİ KORKUTUN Geçmeyen hıçkırık korkutma veya şaşırtma sayesinde geçebilir. Birinin sizi aniden korkutmasını isteyin. Bu ani hareket kalbin hızlı bir şekilde atmasına ve kan dolaşımının artmasına neden olur. Aynı zamanda dikkatimizi hıçkırıklardan ayırır. SERİN ODADA UYUYUN Soğuk bir odada uyumak, genel uyku kaliteniz için iyidir. Hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve ayrıca vücuda daha fazla kalori yakmada yardımcı olarak diyabet olasılığını azaltır. Aynı zamanda tip 2 diyabet riskini azaltan insülin duyarlılığını arttırır. Odanızı 20 °C'de tutmak uykuyu teşvik etmenin yanı sıra, aynı zamanda güçlü bir yaşlanma karşıtı hormon olan melatonin hormonunu üretmeye teşvik eder.