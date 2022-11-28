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Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

27.11.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamımızı büyük ölçüde kolaylaştıran akıllı telefonlar, vazgeçilmez birer parçamız oldu. Bu küçük aletleri daha rahat kullanabilmek ve güvenliklerini sağlayabilmek için kullanıcı dostu pek çok ürün bulunuyor. Telefon tutucusundan stylus kaleme, soğutucu fandan askılığa kadar işinize yarayabilecek şu anda Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan pek çok ürünü sizin için bir araya getirdik. Gelin, telefonunuz için hangi aksesuarları tercih edebileceğinizi birlikte inceleyelim.

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Telefonlar iletişim ihtiyacımızı karşılasalar da yardımcı ek ürünler ile telefonları daha verimli kullanılabilmek mümkün. Kullanım alışkanlığınıza göre siz de telefonunuz için farklı aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Telefonların kullanımını daha da kolaylaştıran aksesuarları yakından tanımak ve onlar hakkında fikir edinmek için oluşturduğumuz listeye göz atabilir, dilerseniz ihtiyacınız olan ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. İşte birbirinden şık ve kullanışlı o ürünler…

1. Aracınızda telefonunuzu güvenli kullanın: HyperGear Manyetik Araç Tutucu

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

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Güvenli ve güçlü tutuşu ile tüm araç modellerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz HyperGear Manyetik Araç Tutucu en vazgeçilmez telefon aksesuarlarından biri olabilir. Araç kullandığınız esnada telefonla ilgilenmek hem sizin hem çevrenizdekilerin hayatı için büyük bir risk oluşturuyor. Bu sebeple araç içerisinde telefonunuzu elinize almadan rahatlıkla aramalarınızı yanıtlayabilmenizi amaçlayan telefon tutucu, portatif bir tasarıma sahip olduğu için fazla yer de kaplamıyor. Aracın havalandırma bölümüne rahatlıkla sabitlenebilen ürüne telefonu tutturabilmeniz için ayrıca yapışkanlı bir mıknatıs parça da bulunuyor. Telefon tutucu, tüm akıllı telefonlar ile uyum gösterebiliyor. Manyetik tutucu, telefonunuzu navigasyon cihazı olarak kullanmanıza da imkân sağlıyor.

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2. Mobil oyun tutkunlarına: Ally Mobile MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Telefonda sık sık oyun oynayan biriyseniz cihazın ısınmasından şikayetçi olabilirsiniz. Isınan telefonlar donma veya aniden kapanma gibi sorunlar çıkarabiliyor. Ayrıca telefonun ömrü için de olumsuz bir durum. Bu nedenle telefonunuz için soğutucu fan kullanmanızda yarar var. Ally Mobile MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu, ısınan telefonlara çözüm olmak için üretilmiş bir ürün. Soğutucuyu kullanarak en sevdiğiniz mobil oyunları telefonunuz ısınmadan sorunsuzca oynayabilirsiniz. Üründe bulunan LED ekranda telefonun ısısını da takip edebiliyorsunuz. Ayrıca sessiz şekilde çalışan ürün, rahatsızlık da vermiyor.

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3. Her aracın olmazsa olmazı: Hypergear 15098 Tekli Araç Şarjı

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Yolda şarj problemi yaşamak istemeyenler için pratik çözüm! Bunun için özel olarak üretilen Hypergear 15098 Tekli Araç Şarjı’nı tercih edebilirsiniz. USB A girişine sahip olan ürünü Lightning&USB-C ve Micro-USB başlıklı kablolar ile telefonunuza bağlayabilirsiniz. Eğer telefonunuz 10W ile uyumluysa hızlı şarj imkânından da yararlanabiliyorsunuz. Üründe bulunan akıllı çip özelliği; yüksek akım, kısa devre, ısınma gibi olumsuz durumlara karşı ek güvenlik önlemi sağlıyor. Ürün portatif olması sebebiyle hafif, küçük ve kolay taşınabilir özelliklere sahip.

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4. İçerik üreticileri için harika bir ürün: RØDE Vlogger Kit

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

VideoMic Me-L iOS 11 ve üstü işletim sistemi ile Lighting Port girişine sahip tüm telefonlara uyan RØDE Vlogger Kit, tek şarj ile dört saate varan süre ışıklandırma sağlayabiliyor. Işığı mikroLED ile sunan ürün, hem statik kullanım için hem elde taşımaya uygun olarak tasarlanmış. Hassas çekimlere duyarlı cihaz, arka plan seslerini engelleyebilme özelliğine de sahip. Çekimlerinizi profesyonel bir biçimde yapabilmenizi sağlayan kit, portatif olma özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Siz de vlog çekimleriniz için bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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5. Dijital çizimleriniz için tasarlandı: Wiwu P339 Active Stylus Dokunmatik Çizim Kalemi

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Akıllı telefonunuzda yazı yazmak ya da çizim yapmak için Wiwu P339 Active Stylus Dokunmatik Çizim Kalemi’ni tercih edebilirsiniz. Şık tasarıma sahip olan kalem, 5 lityum iyon pil ile çalışıyor. Profesyonelce çalışmanızı sağlayabilecek Stylus kalem ile dijital işleriniz daha kolay ve hızlı hâle gelebilir. Tüm akıllı telefonlar ile uyum gösterebilen, ergonomik tutuşa sahip kalemin kullanımı da oldukça basit. Ürünü telefonların yanı sıra tablet ve benzeri ürünlerde de kullanabiliyorsunuz. Söz konusu ürünü tercih ederek dijital çizimlerinizi ve diğer tüm işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

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6. Çalışma masanızın en gözde parçası olabilir: Ugreen Çok Açılı Masaüstü Telefon Standı

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Sizi telefonunuzda bir şeyler okurken ya da video izlerken kullanabileceğiniz, özel tasarım Ugreen Çok Açılı Masaüstü Telefon Standı ile tanıştıralım. Hem dikey hem yatay olarak telefonu yerleştirebileceğiniz stant, oldukça şık bir görüntüye sahip. Masa üzerinde telefonunuzu göz hizasında tutabilmenize yarayan bu özel tasarım ürünün bir de siyah renk seçeneği bulunuyor. Telefon standının arka panelini görüş alanınıza göre ayarlayarak konforlu bir kullanım olanağı yakalayabilirsiniz. Ürünün ayakları telefonunuzu olası çiziklerden koruyabilmek için kauçuk malzeme kullanılarak tasarlanmış.

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7. Hijyen önemli: Fosmon Mikrofiber Bez

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Dış mekânlarda farklı yüzeylere koyduğumuz, kimi zaman kirli ellerle kullanmak zorunda kaldığımız telefonları temizleme ihtiyacı duyuyoruz. Telefonun temizliğini yaparken cihazın zarar görmesine engel olmak için uygun ürünler tercih etmek gerekiyor. Bu sebeple aşındırıcı temizlik ürünlerinden uzak durmak ve sert yüzeyli bezler ile cihazın ekranı silinmemek son derece önemli. Bu konuda ihtiyacınız olan tek şey, mikrofiber temizlik bezleri. Çantanızda da rahatlıkla taşıyabileceğiniz Fosmon Mikrofiber Bezi ile telefonunuzun ekranını ihtiyaç duyduğunuz her an rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Mikrofiber bezler makinada yıkanabilir ve son derece hafif yapıya sahiptir. Telefonunuzun temizliğini kusursuzca sağlayabilmek için ürünü tercih edebilirsiniz.

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8. Her an her yerde sizinle: Dexim TB-10 10000 mAh Powerbank Type-C Siyah

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Her telefonun ihtiyacı olan powerbankler en çok kullanılan telefon aksesuarları içerisinde yer alıyor. Pek çok farklı modelde karşımıza çıkan taşınabilir enerji kaynakları, telefonlar için en yararlı araçlardan biri. Akıllı telefonlar kullanım oranına göre hemen hemen her gün şarj edilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple her an, her yerde priz aramak yerine; taşınabilir enerji kaynağı kullanmak çok daha mantıklı bir seçim olabilir. Dexim TB-10 10000 mAh Powerbank Type-C, bu konuda işinize yarayabilecek en iyi ürünlerden biri. Ürün şık bir tasarıma ve 10.000 mAh gücüne sahip.

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9. En ergonomik tasarımıyla: Ugreen 360 Derece Dönebilir Masaüstü Telefon Tutucu

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Masaüstü telefon tutucular sabit olduğu için kullanım daha sınırlı olabilir. Ugreen 360 Derece Dönebilir Masaüstü Telefon Tutucu ise hareket sınırı olmadığı için telefonunuzu istediğiniz yerde rahatlıkla kullanabilme olanağı sunuyor. Ürün 7,2 inç’e kadar pek çok cihazı destekliyor. Görüş açınıza göre istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz telefon tutucuyu arabada, mutfakta ya da salonda; istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Tutucunun kelepçe bölümünde yer alan kauçuk alanlar, telefonunuzun hem çizilmesini önlüyor hem kolayca tutulmasını sağlıyor. Görüş açısına göre ayarlanabilen en iyi tutuculardan biri olan ürünü değerlendirebilirsiniz.

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10. Yeni nesil: Baseus Q Pow Dijital LCD Ekranlı Powerbank

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Telefonunuzu gün içerisinde aktif bir şekilde kullanıyorsanız taşınabilir enerji kaynağına ihtiyaç duymanız muhtemel. Baseus Q Pow Dijital LCD Ekranlı Powerbank bu konuda işinize yarayacak harika bir ürün olabilir. Üstelik çift girişe sahip olduğu için birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyor. LED ekranında ise pil göstergesini takip edebiliyorsunuz. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, hem çok kullanışlı hem taşıması oldukça zahmetsiz. Tüm günü mobil bağlantıda geçirebilmek için yedek bir enerji kaynağı hiç de fena bir fikir değil!

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11. Telefonunuzun şıklığına şıklık katın: Baseus Shining Case iPhone 11 Cep Telefonu Kılıfı

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Şık tasarımıyla iPhone 11 cep telefonu sahiplerinin gönlünü fetheden kılıf, yüksek kalitesiyle kullanıcılarını bekliyor. Ürünün iPhone 11 Pro kullanıcıları için de seçeneğinin olduğunu hatırlatalım. Telefonunuzun şıklığını ortaya çıkaran kılıf, onu dış etkenlere karşı korumaya yardımcı oluyor. Silikon malzemeden üretilen telefon kılıfı, tamamen ince bir yapı sunuyor. Böylece telefonu tuttuğunuzda kılıfın varlığını hissetmemiş oluyorsunuz. Esnek yapısı sayesinde telefonunuzun yan tuşları kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Kaliteyi ve şıklığı aynı anda sunan özel kılıfı, telefonunuz için gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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12. Şık ve kullanışlı: UBAYEE Unisex Telefon Omuz Çantası

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Pek çok akıllı telefona uyum sağlayan UBAYEE Unisex Telefon Omuz Çantası ile telefonunuzu koruma altına alarak rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan telefon çantasının kullanımı oldukça kolay. Üstelik çantayı sadece telefonluk olarak değil cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Hatta pasaport gibi önemli belgelerinizi de taşıyabilmeniz için ayrı gözler de bulunuyor. Lacivert rengiyle de her kıyafete uyum sağlayabiliyor. Köpeğinizi gezdirirken, bisiklet kullanırken ya da zorlu doğa yürüyüşleri yaparken telefonunuzu güvende tutabilirsiniz.

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13. Bisiklet sürücülerine özel: Rockbros Bisiklet Çerçeve Çantası

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Bisiklet tutkunlarını ilgilendiren harika bir ürün önerimiz var! Bisiklet sürücüleri için özel olarak tasarlanmış Rockbros Bisiklet Çerçeve Çantası ile telefonunuz daima görüş açınızda olur. Çantanın termoplastik poliüretan malzemesi, telefon için ultra güvenlik sağlıyor. Özel şeffaf alanı, hem telefonu koruyor hem dokunmatik ekranı kullanabilmenize olanak tanıyor. Su geçirmez özelliği yağışlı havalarda da telefonu rahatça kullanabilmenize yardımcı oluyor. Gidon çantasında yer alan kulaklık deliği sayesinde telefon kılıfın içerisindeyken kulaklık bağlantısı da sağlayabiliyorsunuz. Bisiklet kullanıcısıysanız kesinlikle edinmeniz gereken ürünlerden biri.

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14. Telefonunuzun güvenliğini sağlayın: TahTicMer Telefon Boyun Askısı Tutucu İp

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

Telefonunuzda ya da telefon kılıfınızda yer alan askı deliğine takarak kullanabileceğiniz TahTicMer Telefon Boyun Askısı ile cihazınızı rahatlıkla taşıyabilir, telefonunuzun güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Askı, fotoğraf çekmeyi seven gezgin ruhlu kullanıcıların beğenisini kazanacak şekilde pratik bir tasarıma sahip. Telefonunuz günün her anında elinizin altında ve güvende olsun istiyorsanız bu tür askıları kullanmayı deneyebilirsiniz. Siz de söz konusu ürünü edinerek gezilerinizde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz. Ayrıca bu kullanışlı askının beş farklı renk seçeneği sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim!

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15. Şarj kablolarının uzun ömürlü olması için: SPELT Kablo Kordon Koruyucu

Hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı telefon aksesuarı önerileri

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Telefon şarj kabloları en sık bozulan ürünlerden biri olabilir. Sıklıkla kullanıldıkları ve hassas yapıda oldukları için çabuk deforme olmaya elverişli bir yapıya sahipler. Ancak kabloları uygun ürünlerle koruma altına alabilmek de mümkün! Onlardan biri olan SPELT Kablo Kordon Koruyucu, şarj kablonuzu kırılmalardan ya da bükülmelerden koruyor. Böylece içerisindeki iletken tellerin zarar görmesi engellenmiş oluyor. Ayrıca ürün, kabloyu evcil dostlarınızın dişlerinden de koruyabiliyor! Spiral 100-150 santimetre arasında değişiklik gösterse de ihtiyacınıza yönelik kesim yapabilirsiniz.

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