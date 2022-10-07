HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

06.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Laptop kullanırken pratik birtakım araç gereçlere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Örneğin, laptop klavyenizi karanlık ortamlarda rahatça görebilmeniz için hafif bir ışık veya saatlerce çalışmaktan ısınan bilgisayarınızı soğutacak özel bir ürün... Sizin de buna benzer ihtiyaçlarınız varsa listelediğimiz birbirinden yararlı en iyi laptop aksesuar ürünlerini inceleyebilir, ihtiyacınıza yönelik seçim yapabilirsiniz. İşte, laptoplarınızın ayrılmaz parçaları olabilecek o ürünler…

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Günümüzde özellikle okul veya iş yaşamının ayrılmaz birer parçası olan laptoplar için birçok yardımcı ve destekleyici ürün bulunuyor. Laptop kılıfından taşınabilir haricî optik sürücüye kadar pek çok işlevsel ürün, oldukça ideal seçenekler arasında yer alıyor. Sizler için yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi laptop aksesuarlarını derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Bilgisayarınızı kolayca taşımanızı sağlayacak: Tomtoc Koruyucu Dizüstü Bilgisayar Taşıma Çantası

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Darbelere karşı dayanıklı bir laptop çantası arayanlar buraya! Listenin ilk önerisi Tomtoc Koruyucu Dizüstü Bilgisayar Taşıma Çantası, tam size göre olabilir. Dört farklı bölmeden oluşan ürünün tutma sapları suni deriden yapılmış. Kolay bir kullanım özelliği sunan çantada sadece laptop değil; aynı zamanda yanınızda bulundurmanız gereken evrak, mouse, şarj aletleri gibi özel eşyalarınızı da rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz

Ürünü İncele

2. Hepsi bir arada: Fuchsia Gd-9128 Hub ve Kablosuz Telefon Şarjı Destekli Laptop Standı

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Fuchsia Gd-9128 Hub ve Kablosuz Telefon Şarjı Destekli Laptop Standı, çalışma sırasında beden duruş bozukluklarının önüne geçerek bel ve sırt ağrılarını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca stantta USB girişlerinden kulaklık girişlerine kadar önemli ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok özellik mevcut. Laptopın ısısının eşit derecede yayılması için ürün, alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiş. Bu özel tasarıma sahip laptop standını çok seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

3. Webcamler artık daha güvenli: Kl-asse Markt Webcam Kapatıcı

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Diğer kameralı ürünlerde olduğu gibi laptopınızda da kamera konusunda güvenlik endişesi duyan biri misiniz? Aslında bunun çözümü oldukça basit. Kl-asse Markt Webcam Kapatıcı, kendinden yapışkanlı bir ürün. Kapatıcıyı laptop kamerasına yapıştırmanız yeterli oluyor. Daha sonra kamera kısmını dilediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Böylece olası güvenlik açığına karşı tedbirinizi almış olursunuz.

Ürünü İncele

4. Hem şık hem rahat: Xrades Çift Renk Deri Mousepad

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Çalışma masanıza şık ve ferah bir dokunuş kazandırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Son zamanların modası hâline gelen geniş ölçüdeki mousepadler, hem masa matı hem mousepad olarak kullanılıyor. Xrades Çift Renk Deri Mousepad, kaliteli dokusu ve uygun fiyatıyla kullananların kalbini kazanıyor. Masanıza hoş bir hava katacak ürünün ölçüleri 80 x 40 santimetre.

Ürünü İncele

5. Optik sürücüsüz bilgisayar kalmasın: Annadue Haricî Mobil Optik Sürücü DVD-RW Yazıcı Bilgisayar Aksesuarı Optik Yazıcı

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Laptopınızda optik sürücü özelliği yoksa Annadue Haricî Mobil Optik Sürücü DVD-RW Yazıcı Bilgisayar Aksesuarı Optik Yazıcı modeline şans verebilirsiniz. USB bağlantısı ile çalışan cihaz, kompakt tasarıma ve oldukça hafif bir yapıya sahip. Böylece yanınızda da rahatlıkla taşıyabilmeniz mümkün. Dilediğiniz gibi DVD veya CD’lerinizi çalıştırmanızı sağlayan bu ürünü sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

Ürünü İncele

6. Rahat bir klavye kullanımı için: Acyoung Mini USB LED Işık

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Laptopınızın klavyesinde ışık özelliği bulunmuyorsa özellikle akşam saatlerinde zorlanıyor olabilirsiniz. USB ile bilgisayara bağlanarak çalışan Acyoung Mini USB LED Işık, esnek bir tasarıma sahip. Yönünü ve duruşunu isteğinize göre belirleyebileceğiniz ürün, powerbank aracılığıyla da kullanılabiliyor. Böylece bilgisayar haricinde ürün ile geç saatlerde rahatlıkla kitap okuyabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Oyuncular için olmazsa olmaz: TX ACNBERGO500 Beş Fanlı Oyuncu Notebook Soğutucu Stant

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Özellikle gamerlar için aranan en önemli araçlardan biri, kaliteli bir soğutucu stant. TX ACNBERGO500 Beş Fanlı Oyuncu Notebook Soğutucu Stant, bilgisayarınızda oyun oynarken veya uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınan bilgisayarınızı normal ısıya getirebilmek için fanlarıyla soğutma işlemi yapar. Laptopınızın uzun ömürlü olmasını ve aşırı ısıdan korunmasını istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Bilgisayarınızı koruyun: Cantaş Laptop Kılıfı (Taba)

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

El işçiliği ile suni deriden özel olarak üretilmiş Cantaş Laptop Kılıfı (Taba), laptop çantası yerine kılıf kullanmak isteyenler için oldukça ideal. İçinde USB kablolar için ekstra gizli bölme bulunan ürün, kaliteli dokusuyla öne çıkıyor. Laptopınızı dış etkenlerden korumak ve elinizde rahatça taşımak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Ayrıca ürün, görünümüyle de kombinlerinizi şık bir şekilde tamamlıyor.

Ürünü İncele

9. Ergonomik tasarımıyla öne çıkan: NOYİSKA Mouse Pad Fare Altlığı

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Uzun saatler bilgisayar başında çalışanlar, bazı sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bunlardan biri ise mouse kullanımına bağlı bilekte oluşan ağrı. Bu ağrıyı büyük ölçüde engellemek için tasarlanmış NOYİSKA Mouse Pad Fare Altlığı ile bileğinizin duruşunu destekler ve rahat bir mouse kullanımı sağlar. Böylece ergonomik bir şekilde üretilmiş mousepad ile bileğinizdeki uyuşma ve ağrıların önüne geçebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Klavyesinin temizliğine önem verenlere: Brussels 08 Evrensel Ultra İnce Silikon Dizüstü Bilgisayar Klavye Kılıfı

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Sıklıkla laptop kullanan biriyseniz klavye tuşlarının zamanla toz toplaması kaçınılmaz bir durum. İyi temizlenmeyen klavye tuşları ise bir süre sonra arıza çıkarabilir. Bu nedenle özel tasarım silikon koruyucular üretiliyor. Brussels 08 Evrensel Ultra İnce Silikon Dizüstü Bilgisayar Klavye Kılıfı, klavyenizi sudan ve tozdan korur. Aynı zamanda rahat bir kullanım sunan ürün, kalitesiyle uzun süre boyunca bilgisayarınıza eşlik eder.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyorO kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor
OPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundularOPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundular
Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildiHedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi
Anahtar Kelimeler:
dizüstü bilgisayar bilgisayar Webcam Mouse pad mouse klavye mouse set laptop laptop çantası laptop sehpası laptop soğutucu laptop stand mouse kablosuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tümünü Gör
Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Saçınıza zarar vermeden de rengini değiştirmek mümkün! İşte en iyi organik saç boyaları

Saçınıza zarar vermeden de rengini değiştirmek mümkün! İşte en iyi organik saç boyaları

Bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha kolay çalışmanızı sağlayacak en iyi RAM çeşitleri

Bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha kolay çalışmanızı sağlayacak en iyi RAM çeşitleri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Tümünü Gör
Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha kolay çalışmanızı sağlayacak en iyi RAM çeşitleri

Bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha kolay çalışmanızı sağlayacak en iyi RAM çeşitleri

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Telegram'ın kurucusu 'WhatsApp'tan uzak durun' dedi! Arkasında çarpıcı bir neden saklı

'WhatsApp'tan uzak durun' dedi! Arkasında çarpıcı bir neden saklı

Böyle olacağı belliydi! Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada yeni gelişme

Böyle olacağı belliydi! Elon Musk davasında yeni gelişme

Türkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Ön siparişe açıldı, Türkiye macerası başladı!

Yok artık Elon Musk! Bu planı çok ses getirir: Twitter'ı 'süper'leştirecek

Yok artık Elon Musk! Bu planı çok ses getirir: 'süper'leştirecek

Laptop RAM kapasitesini arttırmak isteyenler için en iyi laptop RAM markaları

Bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha kolay çalışmanızı sağlayacak en iyi RAM çeşitleri

iPhone kullanıcıları buraya! Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.