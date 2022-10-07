Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi ve pratik laptop aksesuarları

Günümüzde özellikle okul veya iş yaşamının ayrılmaz birer parçası olan laptoplar için birçok yardımcı ve destekleyici ürün bulunuyor. Laptop kılıfından taşınabilir haricî optik sürücüye kadar pek çok işlevsel ürün, oldukça ideal seçenekler arasında yer alıyor. Sizler için yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi laptop aksesuarlarını derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Bilgisayarınızı kolayca taşımanızı sağlayacak: Tomtoc Koruyucu Dizüstü Bilgisayar Taşıma Çantası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Darbelere karşı dayanıklı bir laptop çantası arayanlar buraya! Listenin ilk önerisi Tomtoc Koruyucu Dizüstü Bilgisayar Taşıma Çantası, tam size göre olabilir. Dört farklı bölmeden oluşan ürünün tutma sapları suni deriden yapılmış. Kolay bir kullanım özelliği sunan çantada sadece laptop değil; aynı zamanda yanınızda bulundurmanız gereken evrak, mouse, şarj aletleri gibi özel eşyalarınızı da rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz

2. Hepsi bir arada: Fuchsia Gd-9128 Hub ve Kablosuz Telefon Şarjı Destekli Laptop Standı

Fuchsia Gd-9128 Hub ve Kablosuz Telefon Şarjı Destekli Laptop Standı, çalışma sırasında beden duruş bozukluklarının önüne geçerek bel ve sırt ağrılarını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca stantta USB girişlerinden kulaklık girişlerine kadar önemli ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok özellik mevcut. Laptopın ısısının eşit derecede yayılması için ürün, alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiş. Bu özel tasarıma sahip laptop standını çok seveceğinize eminiz.

3. Webcamler artık daha güvenli: Kl-asse Markt Webcam Kapatıcı

Diğer kameralı ürünlerde olduğu gibi laptopınızda da kamera konusunda güvenlik endişesi duyan biri misiniz? Aslında bunun çözümü oldukça basit. Kl-asse Markt Webcam Kapatıcı, kendinden yapışkanlı bir ürün. Kapatıcıyı laptop kamerasına yapıştırmanız yeterli oluyor. Daha sonra kamera kısmını dilediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Böylece olası güvenlik açığına karşı tedbirinizi almış olursunuz.

4. Hem şık hem rahat: Xrades Çift Renk Deri Mousepad

Çalışma masanıza şık ve ferah bir dokunuş kazandırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Son zamanların modası hâline gelen geniş ölçüdeki mousepadler, hem masa matı hem mousepad olarak kullanılıyor. Xrades Çift Renk Deri Mousepad, kaliteli dokusu ve uygun fiyatıyla kullananların kalbini kazanıyor. Masanıza hoş bir hava katacak ürünün ölçüleri 80 x 40 santimetre.

5. Optik sürücüsüz bilgisayar kalmasın: Annadue Haricî Mobil Optik Sürücü DVD-RW Yazıcı Bilgisayar Aksesuarı Optik Yazıcı

Laptopınızda optik sürücü özelliği yoksa Annadue Haricî Mobil Optik Sürücü DVD-RW Yazıcı Bilgisayar Aksesuarı Optik Yazıcı modeline şans verebilirsiniz. USB bağlantısı ile çalışan cihaz, kompakt tasarıma ve oldukça hafif bir yapıya sahip. Böylece yanınızda da rahatlıkla taşıyabilmeniz mümkün. Dilediğiniz gibi DVD veya CD’lerinizi çalıştırmanızı sağlayan bu ürünü sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

6. Rahat bir klavye kullanımı için: Acyoung Mini USB LED Işık

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Laptopınızın klavyesinde ışık özelliği bulunmuyorsa özellikle akşam saatlerinde zorlanıyor olabilirsiniz. USB ile bilgisayara bağlanarak çalışan Acyoung Mini USB LED Işık, esnek bir tasarıma sahip. Yönünü ve duruşunu isteğinize göre belirleyebileceğiniz ürün, powerbank aracılığıyla da kullanılabiliyor. Böylece bilgisayar haricinde ürün ile geç saatlerde rahatlıkla kitap okuyabilirsiniz.

7. Oyuncular için olmazsa olmaz: TX ACNBERGO500 Beş Fanlı Oyuncu Notebook Soğutucu Stant

Özellikle gamerlar için aranan en önemli araçlardan biri, kaliteli bir soğutucu stant. TX ACNBERGO500 Beş Fanlı Oyuncu Notebook Soğutucu Stant, bilgisayarınızda oyun oynarken veya uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınan bilgisayarınızı normal ısıya getirebilmek için fanlarıyla soğutma işlemi yapar. Laptopınızın uzun ömürlü olmasını ve aşırı ısıdan korunmasını istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

8. Bilgisayarınızı koruyun: Cantaş Laptop Kılıfı (Taba)

El işçiliği ile suni deriden özel olarak üretilmiş Cantaş Laptop Kılıfı (Taba), laptop çantası yerine kılıf kullanmak isteyenler için oldukça ideal. İçinde USB kablolar için ekstra gizli bölme bulunan ürün, kaliteli dokusuyla öne çıkıyor. Laptopınızı dış etkenlerden korumak ve elinizde rahatça taşımak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Ayrıca ürün, görünümüyle de kombinlerinizi şık bir şekilde tamamlıyor.

9. Ergonomik tasarımıyla öne çıkan: NOYİSKA Mouse Pad Fare Altlığı

Uzun saatler bilgisayar başında çalışanlar, bazı sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bunlardan biri ise mouse kullanımına bağlı bilekte oluşan ağrı. Bu ağrıyı büyük ölçüde engellemek için tasarlanmış NOYİSKA Mouse Pad Fare Altlığı ile bileğinizin duruşunu destekler ve rahat bir mouse kullanımı sağlar. Böylece ergonomik bir şekilde üretilmiş mousepad ile bileğinizdeki uyuşma ve ağrıların önüne geçebilirsiniz.

10. Klavyesinin temizliğine önem verenlere: Brussels 08 Evrensel Ultra İnce Silikon Dizüstü Bilgisayar Klavye Kılıfı

Sıklıkla laptop kullanan biriyseniz klavye tuşlarının zamanla toz toplaması kaçınılmaz bir durum. İyi temizlenmeyen klavye tuşları ise bir süre sonra arıza çıkarabilir. Bu nedenle özel tasarım silikon koruyucular üretiliyor. Brussels 08 Evrensel Ultra İnce Silikon Dizüstü Bilgisayar Klavye Kılıfı, klavyenizi sudan ve tozdan korur. Aynı zamanda rahat bir kullanım sunan ürün, kalitesiyle uzun süre boyunca bilgisayarınıza eşlik eder.