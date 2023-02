Hayranlarını heyecanlandıran yeni film müjdesi verdi! Yüzüklerin Efendisi serisi geri dönüyor

2011-2013 yılları arasında gösterime giren ve Peter Jackson imzası taşıyan Yüzüklerin Efendisi serisi dünya çağında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat yapmış ve 10 Oscar ödülü kazanmıştı. Variety’de yer alan habere göre filmin yapım şirketi Warner Bros. Discovery, bünyesinde bulunan ve serinin yönetmeni Peter Jackson’un da içinde yer aldığı New Line Cinema ile yeni filmler için anlaştı.

SERİNİN DIŞINA ÇIKACAK

Üçlemelerin büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda olduğunun belirtildiği açıklama yeni filmin serinin dışına çıkacağı ifade edildi. New Line Cinema ve Warner Bros Animation da ‘Yüzüklerin Efendisi’nden 183 yıl önce geçen animasyon filmi ‘Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)’ üzerinde çalışıyor. Yeni filme yönelik olarak ise, “J.R.R. Tolkien’in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren, iki üçlemede büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.” açıklaması yapıldı.