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    4. Hayvanat bahçesi sosyal medyadaki ‘ayı kostümlü insan’ iddialarını yalanladı! “İnsanlar bu türü anlayamıyor”

    Hayvanat bahçesi sosyal medyadaki ‘ayı kostümlü insan’ iddialarını yalanladı! “İnsanlar bu türü anlayamıyor”

    01.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’in Hangzhou bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İki ayağının üzerine duran bir ayıya ait görüntüler sosyal medyada spekülasyonları tetikledi. Kullanıcıların büyük bir bölümü görüntülerdeki ayının kostüm giyen bir insan olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesi ise isyan ederek duruma açıklık getirdi.

    Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesi, ayılarından birinin arka ayakları üzerinde durduğunu gösteren bir video internette dolaştıktan sonra, bazı ayıların kostüm giymiş insanlar olabileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Hangzhou Hayvanat Bahçesi, insanların bu türü "anlamadığını" söyledi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Malezyalı bir güneş ayısı olan Angela'nın videoda kafesinin kenarında dimdik durması ve pençelerini yanında tutarak insan gibi ayaklarının üzerine kalabilmesi sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları ayının bacaklarının inceliğini ve kürk kısmının kalça bölümüne toplanan kıvrımları sorguladılar.

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    The Guardian’ın haberine göre ismi açıklanmayan bir hayvanat bahçesi sözcüsü ise, hayvanın gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olmayacağını söyledi. Ayrıca, 40 derecelik yaz sıcaklığında, kürk ayı kostümü içindeki bir insanın bayılmadan birkaç dakikadan fazla dayanamayacağını kaydetti.

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    ayı hayvanat bahçesi

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