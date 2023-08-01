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    4. Korkudan hareket dahi edemedi! 2 metrelik kobra gömleğinin içine girdi... O anlar sosyal medyada viral oldu

    Korkudan hareket dahi edemedi! 2 metrelik kobra gömleğinin içine girdi... O anlar sosyal medyada viral oldu

    01.08.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da kaydedilen görüntülerde bahçıvanlık yapan bir adamın gömleğinin içine 2 metrelik kobra girdi. Uyuyan bahçıvan gömleğinin içinden bir şeylerin hareket etmesi üzerine uyandı ve dehşete kapıldı. Korku dolu görüntülerde yılanın adamın vücuduna sürünerek hareket ettiği görüldü.

    Hindistan’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hindistan’da kaydedilen söz konusu görüntülerde öğle yemeğinden sonra uykuya dalan ismi açıklanmayan bir bahçıvan yaşadığı kabus dolu görüntülere yer verildi. Uyandığında gömleğinin içinden kendisini gösteren bir kobrayla göz göze gelen adam büyük bir korku yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken korku içinde bahçıvan ellerini yukarı doğru kaldırdı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde adam hareketsiz bir şekilde beklerken kobra gömleğinden çıkmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu son derece tehlikeli bir yılan. Gerçekten korkunç” yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu benim başıma gelseydi kalbim dururdu” yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Hindistan yılan kobra

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