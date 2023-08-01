Korkudan hareket dahi edemedi! 2 metrelik kobra gömleğinin içine girdi... O anlar sosyal medyada viral oldu

Hindistan’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hindistan’da kaydedilen söz konusu görüntülerde öğle yemeğinden sonra uykuya dalan ismi açıklanmayan bir bahçıvan yaşadığı kabus dolu görüntülere yer verildi. Uyandığında gömleğinin içinden kendisini gösteren bir kobrayla göz göze gelen adam büyük bir korku yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken korku içinde bahçıvan ellerini yukarı doğru kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde adam hareketsiz bir şekilde beklerken kobra gömleğinden çıkmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu son derece tehlikeli bir yılan. Gerçekten korkunç” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu benim başıma gelseydi kalbim dururdu” yorumunu ekledi.