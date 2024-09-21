Hayvanat bahçesinde ilginç dolandırıcılık! Tek bir havlama büyük planı bozdu: Köpekleri boyayarak panda olarak ziyaretçilerine tanıttılar

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Şanwei bölgesindeki bir hayvanat bahçesi ilginç anlara sahne oldu. Hayvanat bahçesinde sergilenen pandaların aslında boyayla panda görüntüsü verilen köpekler olduğu ortaya çıktı.

Pandalardan birinin yorularak havlaması sonucunda ziyaretçiler durumu fark ederek şikayetçi oldu.

Hayvanat bahçesi başlangıçta, hayvanların panda köpekleri cinsi olduğunu iddia ederek bu sahtekarlıktan kurtulmaya çalıştı. Ancak daha sonra gerçeği itiraf etti.

Yetkililer iki adet chow chow cinsi köpeği boyayarak panda görüntüsü verdiklerini söyledi.