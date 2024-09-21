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Hayvanat bahçesinde ilginç dolandırıcılık! Tek bir havlama büyük planı bozdu: Köpekleri boyayarak panda olarak ziyaretçilerine tanıttılar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 09:27
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Çin'in Şanwei Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini köpekleri boyayarak panda olduğuna ikna etti. Çin'deki hayvanat bahçesi ziyaretçileri pandaların aslında boyalı köpekler olduğunu keşfettikten sonra öfkeye kapıldı. Pandalardan birinin nefes nefese kalarak havlaması üzerine gerçek ortaya çıktı.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Şanwei bölgesindeki bir hayvanat bahçesi ilginç anlara sahne oldu. Hayvanat bahçesinde sergilenen pandaların aslında boyayla panda görüntüsü verilen köpekler olduğu ortaya çıktı.

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Pandalardan birinin yorularak havlaması sonucunda ziyaretçiler durumu fark ederek şikayetçi oldu.

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Hayvanat bahçesi başlangıçta, hayvanların panda köpekleri cinsi olduğunu iddia ederek bu sahtekarlıktan kurtulmaya çalıştı. Ancak daha sonra gerçeği itiraf etti.

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Yetkililer iki adet chow chow cinsi köpeği boyayarak panda görüntüsü verdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin hayvanat bahçesi
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