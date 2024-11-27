Mide bulandıran görüntüler! Kurye yemek teslimatı yapmadan dakikalarca önce içine tükürdü: Asansörün kamerasına hesaba katmadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kurye yüksek sesle küfrederek elindeki yemek kutusunun kapağını açıp içine tükürdü.

Olay, yayınlandıktan hemen sonra Çin medyası hemen devreye girerek olayı aydınlattı.

Çevrimiçi dağıtım platformunun müşteri hizmetleri departmanı da bilgileri doğrulamak için videoyu yayan kişiyle proaktif olarak iletişime geçti. Morning News gazetesinden bir muhabirle yapılan röportajda, çevrimiçi teslimat platformunun bir temsilcisi, olayın Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde meydana geldiğini doğruladı. Müşterinin yemeğiyle ilgili eylemler de doğrulandı.

"KİŞİSEL NEDENLERDEN DOLAYI TESLİM ETMEDİ"

Soruşturma sonucunda Dinh adlı göndericinin bu siparişi "kişisel nedenlerden" dolayı teslim etmediğini doğruladı. Müşteri daha sonra yemeği teslim almadığı için para iadesi talebinde bulundu. Bu nakliyeci, iade edilen yiyeceklere tükürme videosunu hazırladı ve bunu sohbet grubunda yayınladı. Bu davranış, platformun düzenlemelerini ciddi şekilde ihlal etti, bu nedenle bu göndericinin sipariş alması kalıcı olarak yasaklandı, kara listeye alındı ve derhal işten çıkarıldı.