Hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesiydi! Maymunlara işkence videolarından para kazandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Jacksonville bölgesindeki evinde yapılan aramalarda hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin bulunduğu yaşayan 35 yaşındaki Nicole Devilbiss isimli bir kadın tutuklandı. Görüntülerde özellikle maymunlar olmak üzere çeşitli hayvanların ezildiği, yakıldığı, boğulduğu, kazığa oturtma ve öldürüldüğü işkence anları yer aldı. 35 yaşındaki kadının hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesi olduğu belirtildi.

20 İLA 40 DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN ÜCRETLER

Grup üyeleri arasında geçen diyaloglara ait görüntülerde hayvanlara uygulanan işkence için 20 ila 40 dolar (yaklaşık 566 TL ila 1.133 TL) arasında değişen ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Gruba katılma tarihi belli olmasa da Devilbiss'in başlangıçta hayvanlara yapılan işkenceti durdurmaya yardımcı olmak amacında olduğu belirtilse de sonraki dönemde bu videoların yapım aşamasında görevlendirildiği söylendi.