Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesiydi! Maymunlara işkence videolarından para kazandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesiydi! Maymunlara işkence videolarından para kazandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    02.11.2023 13:17 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Nicole Devilbiss isimli bir kadın hayvanlara işkence görüntülerden oluşan videolara hazırlamak ve bu videolar üzerinden para kazanmak suçuyla gözaltına alındı. Başlangıçta videoların gösterdiği gruba hayvanlara yardım etmek için girmek istediğini söyleyen Devilbiss, "İşkence görüntülerinin beni rahatlattığını fark ettim" dedi.

    Hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesiydi! Maymunlara işkence videolarından para kazandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Jacksonville bölgesindeki evinde yapılan aramalarda hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin bulunduğu yaşayan 35 yaşındaki Nicole Devilbiss isimli bir kadın tutuklandı. Görüntülerde özellikle maymunlar olmak üzere çeşitli hayvanların ezildiği, yakıldığı, boğulduğu, kazığa oturtma ve öldürüldüğü işkence anları yer aldı. 35 yaşındaki kadının hayvanlara işkence yapan bir grubun üyesi olduğu belirtildi.

    20 İLA 40 DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN ÜCRETLER

    Grup üyeleri arasında geçen diyaloglara ait görüntülerde hayvanlara uygulanan işkence için 20 ila 40 dolar (yaklaşık 566 TL ila 1.133 TL) arasında değişen ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Gruba katılma tarihi belli olmasa da Devilbiss'in başlangıçta hayvanlara yapılan işkenceti durdurmaya yardımcı olmak amacında olduğu belirtilse de sonraki dönemde bu videoların yapım aşamasında görevlendirildiği söylendi.

    İlginizi Çekebilir

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

     Yılana ilk yardım yaparak kurtardı! Zehri emerek çıkarttı

    Yılana ilk yardım yaparak kurtardı! Zehri emerek çıkarttı

     Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

    Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

     Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Spor tarzı olay yarattı! Spor bisikletinde cesur poz verdiSpor tarzı olay yarattı! Spor bisikletinde cesur poz verdi
    Tüm ailesini aynı karede topladı! Bir anda "hamileyim" diye bağırınca...Tüm ailesini aynı karede topladı! Bir anda "hamileyim" diye bağırınca...
    Cadılar Bayramı kostümü olay yarattı! Göğüs bölümüne delik açtıCadılar Bayramı kostümü olay yarattı! Göğüs bölümüne delik açtı
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika işkence maymun

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

    Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

    Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

    Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

    Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

    Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

    Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.