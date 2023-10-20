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    4. Bunun adı resmen işkence! Pitonunun boyunun ne kadar uzayabileceğini ölçmek istediler... Yakaladıkları hayvana zorla litrelerce alkol içirdiler

    Bunun adı resmen işkence! Pitonunun boyunun ne kadar uzayabileceğini ölçmek istediler... Yakaladıkları hayvana zorla litrelerce alkol içirdiler

    20.10.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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    Güney Afrika'da kaydedilen ve hayvanları koruma grupları tarafından paylaşılan bir görüntü dünya basınında tartışmalara neden oldu. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan üç kişinin yakaladıkları bir pitona işkence yaptıkları görüldü. Pitonunun boyunun ne kadar uzayabileceğini ölçmek isteyen adamlar sürüngene zorla alkol içirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Güney Afrika'da ormanlık bir arazideki bir grubun 1.8 metre uzunluğundaki sürüngeni alıkoydukları görüldü. Sürüngenin çenesini zorla açan grup 750 ml'lik bira şişelerini dökmeye başladı. Kalabalığın tezahürat ve gülüşme seslerinin arasında pitona zorla şişelerce alkol içilirdi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

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    Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasının sonrasında kolluk kuvvetleri hayvana işkence yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için harekete geçti. Yılan uzmanları sürüngenin sindirim sisteminin alkolle baş edemediği tahmin ettiklerini söyleyerek hayvanın ölmüş olabilme ihtimali üzerine yoğunlaştılar.

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    sosyal medya piton güney afrika

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