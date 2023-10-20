Bunun adı resmen işkence! Pitonunun boyunun ne kadar uzayabileceğini ölçmek istediler... Yakaladıkları hayvana zorla litrelerce alkol içirdiler

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Güney Afrika'da ormanlık bir arazideki bir grubun 1.8 metre uzunluğundaki sürüngeni alıkoydukları görüldü. Sürüngenin çenesini zorla açan grup 750 ml'lik bira şişelerini dökmeye başladı. Kalabalığın tezahürat ve gülüşme seslerinin arasında pitona zorla şişelerce alkol içilirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasının sonrasında kolluk kuvvetleri hayvana işkence yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için harekete geçti. Yılan uzmanları sürüngenin sindirim sisteminin alkolle baş edemediği tahmin ettiklerini söyleyerek hayvanın ölmüş olabilme ihtimali üzerine yoğunlaştılar.