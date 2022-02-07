MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' ne zaman başlıyor? İlk tanıtım geldi

Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' ne zaman başlıyor? İlk tanıtım geldi

07.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, macera, eğlence ve gizem dolu hikayesinin yanısıra İstanbul’un büyüleyici geçmişini de yansıtan yeni dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın yayın tarihini bir tanıtım fragmanı ile duyurdu. Dizi, 3 Mart 2022’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Netflix, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın, yönetmenliğini ise dizinin aynı zamanda yaratıcısı olan Emre Şahin’in Nisan Dağ ile birlikte üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın ilk tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı. Charles King’in aynı adlı romanından esinlenilerek hayata geçirilen 8 bölümlük dizi, Elif Usman tarafından kaleme alındı.

Haber.00_00_18_21.Still012

Başrollerini Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer (Ahmet), Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri (Reşat) ve Yasemin Szawloski’nin (Sonya) paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda James Chalmers (George), Ahmet Varlı (Dimitri), Nergis Öztürk (Eleni), Murat Kılıç (Osman), Osman Albayrak (Naim Efendi) ve Ergun Metin (Fahrettin) yer alıyor.

Haber.00_00_30_08.Still015

Pera Palas’ta Gece Yarısı genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla 411 numaralı odanın 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder.

Haber.00_00_56_22.Still010
Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

Haber.00_00_37_17.Still011

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masumlar Apartmanı'nda ayrılık! O isim veda ediyorMasumlar Apartmanı'nda ayrılık! O isim veda ediyor
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli olduGürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Gürsel Tekin'le evlendi! Ünlü sunucudan ilk hamle

Gürsel Tekin'le evlendi! Ünlü sunucudan ilk hamle

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.