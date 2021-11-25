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  4. Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

25.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan Misafir dizisinde hayat verdiği 'Gece' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Kaya, süper minili pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazal Kaya, 6 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali'nin doğum gününü kutlayan Kaya, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle dijital platformlarda da yer alan güzel oyuncu, 3 yıl aradan sonra başrol olarak televizyona dönüş yaptı.

Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Misafir dizisinde çocukluk travmaları olan Gece'ye hayat veren Kaya, Buğra Gülsoy ile kamera karşısına geçti.

Misafir dizisinin Gece'si Hazal Kaya süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu!


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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
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