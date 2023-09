Sürekli gündem olan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın old money stilini benimsemek isteyenler için püf noktaları!

Bir süre oyunculuk yapan Meghan Markle, 2018 yılında Sussex Dükü Prens Harry ile evlendi. O tarihten bu yana gündemden düşmeyen Meghan Markle, old money stilini yansıtan giyim tarzıyla da dikkatleri çekiyor. Old money stili ise gösterişten uzak, sade ama kaliteli parçalardan faydalanılan bir giyim tarzını ifade ediyor. Trençkotlar, binici çizmeleri, çizgili kazaklar, blazerlar ve palazzo pantolonlar bu stilin kilit parçalarını oluşturuyor. Siz de Meghan Markle'ın old money stiline yakın bir görünüm oluşturmak istiyorsanız doğru yerdesiniz!

1. Zarif görünümün anahtarı: ONLY Onllana-berry L/S Ovs Blazer Tlr Noos Blazer

Old money stilinin en önemli elementlerinden biri blazer ceketler. Meghan Markle'ın da dolabında pek çok farklı blazer ceket bulunuyor. Siz de her kombininize uyum sağlayacak bir blazer ceket arıyorsanız ONLY Onllana-berry L/S Ovs Blazer Tlr Noos Blazer modeline şans verebilirsiniz. Ceketi krem ya da beyaz bir pantolonla kombinleyebilirsiniz. Bu kombini tam bir old money görünümüne ulaştırmak için zarif bir kemerden yardım alabilirsiniz.

2. Kullanışlı ve havalı: Tommy Hilfiger Iconıc Tommy Tote Çanta

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Meghan Markle günlük stilinde shopper çantalara sıkça yer veriyor. Siz de old money stilinde bir shopper çanta arıyorsanız Tommy Hilfiger Iconıc Tommy Tote Kadın Çanta'ya göz atabilirsiniz. Sap tasarımı, rengi ve boyutu ile Meghan'ın shopper çantasına muadil olan bu ürün, oldukça kaliteli bir seçenek. Çantanın ön kısmında yer alan cüzdan eklemesi ise kullanımı çok daha pratik hâle getiriyor.

3. Zamansız şıklık: DeFacto Z5533AZ Pantolon

Old money stilini yansıtan bir kumaş pantolon arıyorsanız DeFacto Z5533AZ Pantolon seçeneğine şans verebilirsiniz. Bu stilde önemli bir yere sahip olan geniş kesimli kumaş pantolonları hem gece hem gündüz kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Pileli tasarımı ve kaliteli kumaşıyla öne çıkan pantolonu kahverengi bir gömlekle birlikte giyebilirsiniz. Dilerseniz Meghan Markle gibi belinize kahverengi bir kemer takarak daha bütünlüklü bir görünüm elde edebilirsiniz.

4. Altın renginin zarafeti: Rosefield Owgsg.O60 Kadın Kol Saati

Altın renkli zarif takılar, kuşkusuz, old money stilinin önemli tamamlayıcılarından biri. Siz de Meghan Markle'ın kombinindeki altın renkli saati andıran Rosefield Owgsg.O60 Kadın Kol Saati satın alarak kombinlerinizin daha da zarif bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Dikdörtgen kadranlı saati bileğinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Saati altın renkli bileklik ve yüzüklerle kombinleyebilir, gerçek bir old money stili yaratabilirsiniz.

5. Rahat bir alternatif: GÖNDERİR 13389 Babet Kadın

''Old money stilinde rahat ayakkabılara yer yok mu?'' diyenler için iyi bir önerimiz var: GÖNDERİR 13389 Babet Kadın. Meghan Markle'ın babetini andıran bu model, gerçek deriden üretiliyor. Zamansız tasarımıyla dikkat çeken ayakkabı aynı zamanda aradığınız konforu da sunar. Hafif sivri burunlu yapısı sayesinde ayağınızın daha da zarif görünmesini sağlıyor. Siz de tarzınızı Meghan gibi siyah babetle tamamlamaya ne dersiniz?

6. Hem spor hem şık: Mavi Bej Trençkot Oversize/Geniş Kesim 110879-33270

Trençkotlar old money tarzını yansıtmak için yararlanabileceğiniz en önemli dış giyim seçeneklerinden. Özellikle Meghan Markle gibi bej rengi bir trençkot satın almak istiyorsanız size harika bir önerimiz var: Mavi Bej Trençkot Oversize/Geniş Kesim. Geniş kesimli bu trençkotun Meghan Markle gibi üzerinize oturmasını istiyorsanız ürünü bir beden küçük tercih edebilirsiniz. Spor bir old money kombini yapmayı hedefliyorsanız trençkotun altına beyaz sneaker giyebilirsiniz.

7. Sade ve asil: Miss İpekyol Kuşaklı Gömlek Elbise

Old money stilinde kumaşından ve dikim yönteminden kalitesi belli olan fakat üzerinde marka ibaresi olmayan kıyafetler tercih edilir. Bu standarda uyan Miss İpekyol Kuşaklı Gömlek Elbise, Meghan Markle'ın elbisesi gibi kaliteli bir model arayanlar için iyi bir alternatif. Yakalı tasarıma ve poplin siyah kumaşa sahip olan midi elbise, hedeflediğiniz sade ve asil görünümün anahtarı. Old money tarzının iyi bir temsilcisi olan bu midi elbiseyi hemen satın almak ister misiniz?

8. Risksiz bir seçim: Bilge Karga Simon Leopard Green Güneş Gözlüğü

Kemik çerçeveli gözlükler old money stilinin kilit aksesuar seçeneklerinin başında geliyor. Meghan Markle'ın gözlüğüne benzerliğiyle dikkat çeken Bilge Karga Simon Leopard Green Güneş Gözlüğü'nü siz de satın alarak kombinlerinizi old money stiline yakınlaştırabilirsiniz. Çerçevesinde birkaç farklı rengi barındıran bu model, farklı kıyafetinize uyum sağlayabilir. Bel vurgusu yapan siyah kemerli bir elbisenin altına ten rengi babet giyebilir, görünümünüzü kemik çerçeveli bu gözlükle tamamlayabilirsiniz.

9. Klasik görünümün sırrı: Mio Gusto Courtney Siyah Küt Burun Çizme

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Old money stilinin kış kombinlerinde kaşe uzun kabanlar ve çizmeler öne çıkıyor. Mio Gusto Courtney Siyah Küt Burun Çizme ise Meghan Markle gibi zarif bir kış kombini yapmak isteyenler için birebir. Çizme, siyah sağlam derisi ve kaliteli dikişleriyle akıllarda yer ediyor. Hedeflediğiniz stili tam olarak yansıtan bir kombin yapmak isterseniz midi boy bir eteğin altına bu çizmeyi giyebilirsiniz.

10. Zarif bir duruş sergilemek isteyenlere: Xhan Salaş Gömlek Kxk2-44833

Trend modellerden ziyade zamansız kıyafetlerin öne çıktığı old money stilinde beyaz gömlekle yapılan kombinler önemli bir yere sahip. Siz de Meghan Markle gibi yazın ve kışın giyebileceğiniz bir beyaz gömleğiniz olsun istiyorsanız Xhan Salaş Gömlek seçeneğini inceleyebilirsiniz. Geniş kesimli gömleğin kollarını katlayarak da kullanabilirsiniz. Old money stilini yansıtmak için gömleği giydiğiniz zamanlarda omzunuza çizgili bir hırka atabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.