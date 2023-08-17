Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündem olan Pınar Deniz'in kombinlerine alternatif ürünler

Evlilik teklifi aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşen Pınar Deniz, trendlere uygun kombinleriyle de takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımlarında dikkat çeken kıyafetlerine benzer tarzda parçalar arıyorsanız size güzel bir haberimiz var! Pınar Deniz'in son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz o özel parçalara benzer ürünleri sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Oversize rahat kesim: DeFacto Çizgili Loose Fit Gömlek

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Pınar Deniz'in kendisi gibi olan oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen o gün giydiği kıyafet çok popüler oldu. Ünlü oyuncunun mavi beyaz çizgili gömleği sizin de dikkatinizi çektiyse o ürüne alternatif olarak DeFacto Çizgili Loose Fit Gömlek modelini tercih edebilirsiniz. %100 pamuklu kumaştan üretilen oversize gömlekle çok rahat ve şık kombinler hazırlayabilirsiniz.

2. Kolay şekil alabilen kaliteli kumaş: Sarar Kadın İnci İpeği Desenli Fular

Pınar Deniz'in o meşhur kombininde yer alan fulara benzer bir ürün arıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Sarar Kadın İnci İpeği Desenli Fular modelini satın alarak ünlü oyuncunun tercihlerine ve tarzına benzer kombinler hazırlayabilirsiniz. Özel kumaşı sayesinde kolayca şekil alabilen, kırışmayan ve hareketlerinizi kısıtlamayan fuları hem boynunuza hem saçınıza takabilirsiniz.

3. Yaz günlerinin vazgeçilmezi: Koton İspanyol Paça Kot Pantolon

Beyaz renkli Koton İspanyol Paça Kot Pantolon ile ünlü oyuncunun kombinine benzer bir eşleştirme yapabilirsiniz. %98 pamuk, %2 elastan kumaşla hazırlanan pantolonu özellikle yaz günlerinde giyerek şık görünebilirsiniz. Beyaz pantolonu birçok farklı tarza uygun şekilde kombinleyebilir ve konforlu yapısı sayesinde gün boyu rahatça hareket edebilirsiniz. Tercihinize göre sandaletler veya spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

4. Zahmetsiz spor şıklık için: DeFacto Slim Fit Halter Yaka Pamuklu Crop Top

Son yıllarda sıkça kullanılan ve trendlere uygun seçimler yapanların gardırobunda stokladığı croplar, oyuncu Pınar Deniz'in de tercihi. Eğer ünlü oyuncunun paylaşımlarında dikkat çeken croplu spor kombinine yakın bir görünüm elde etmek isterseniz DeFacto Slim Fit Halter Yaka Pamuklu Crop Top'ı satın alabilirsiniz. Esnek kaşkorse örme kumaştan üretilen ürünle sade ve şık görünüm yakalayabilirsiniz.

5. Gardıropların kurtarıcılarından: Puma Kadın ESSENTIALS Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Her kadının gardırobunda bulunması gereken ürünlerden biri olan kapüşonlu sweatshirt, ünlü oyuncunun paylaşımlarında da öne çıkıyor. Siz de kendinize bu ürüne benzer bir parça almayı düşünüyorsanız kaliteli kumaşı ve rahat kesimiyle Puma Kadın ESSENTIALS Logo Kapüşonlu Sweatshirt'ü tercih edebilirsiniz. Ürünü hem pantolonlar ve şortlarla hem eşofmanlarla zahmetsizce kombinleyebilirsiniz.

6. Slim fit kesim şıklığı: KYLE XM Kadın Balıkçı Yaka Triko Fitilli Boğazlı Slim Fit Kazak

Özellikle kış ve sonbahar aylarında tercih edilen triko kazaklar, Pınar Deniz'in kombinlerinde de kendine yer buluyor. Serin havalarda tek başına veya ceketlerle kombinleyebileceğiniz benzer bir ürün arıyorsanız KYLE XM Kadın Balıkçı Yaka Triko Fitilli Boğazlı Slim Fit Kazak'ı tercih edebilirsiniz. Slim fit kesimi sayesinde vücudunuzu iyi şekilde saracak olan kazağın yüksek boğazlı yakası da kombininize farklı bir hava katacak!

7. Kaliteli ve kullanışlı bir parça: Alışveriş Sokağı Triko Kazak

Alışveriş Sokağı Triko Kazak sayesinde siz de ünlü oyuncunun şık kombinine benzer bir görünüm yakalayabilirsiniz. Standart bedenle hazırlanan siyah renkli boğazlı kazağın kalın bir kumaşa sahip olmaması onu bahar aylarında da kullanabilmenize imkân tanıyor. Düz ve klasik bir tasarıma sahip olan kazağı ünlü oyuncu gibi siz de gösterişli aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.

8. Rahat ve konforlu model: Minadler Oversize Crop Triko Kazak

Rahat ve konforlu kıyafetler giymeyi seviyorsanız Minadler Oversize Crop Triko Kazak modelini de giysi dolabınıza ekleyebilirsiniz. Oversize kesimli örme kazak ile Pınar Deniz'in jean şortlu kombinine benzer bir tarz da yakalayabilirsiniz. Yatay çizgilerle süslenen kazak serin yaz akşamlarında ve sonbaharda favori parçanız hâline gelebilir.

9. Zarif ve şık görünüm için: Amazhiyu Ramie Çentikli Düğmeli Blazer Ceket

Pınar Deniz'in son paylaşımlarında dikkat çeken ürünlerden biri de kahverengi blazer ceketi oldu. Ünlü oyuncunun mini etekle kombinlediği cekete benzer bir ürün almak isterseniz Amazhiyu Ramie Çentikli Düğmeli Blazer Ceket'i inceleyebilirsiniz. Keten kumaştan üretilen tek düğmeli ceketi farklı mevsimlerde kullanabilirsiniz. Hem günlük tarza hem ofis modasına uygun bir tasarıma sahip olmasıysa ceketi daha işlevsel bir hâle getiriyor.

10. Yumuşacık dokusuyla: Niumanery Tüylü Peluş Şapka

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Üzerinde taşıdığı birbirinden özel kombinler ve şık parçalarla adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz'in peluş şapkası da sevenleri tarafından en çok aranan ürünlerden biri. Siz de bu sevimli şapkaya beğendiyseniz Niumanery Tüylü Peluş Şapka'yı satın alabilirsiniz. Yumuşacık dokusu ve sevimli tasarımıyla çok beğeneceğiniz bu şapkayla siz de harika kombinler hazırlayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

