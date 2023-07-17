Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak'tan aşk pozu! Sevgilisi ünlü futbolcu Messi'ye benzetildi

Beş yıllık aşkı Onur Ünlü ile Aralık 2022'de ayrılan Hazar Ergüçlü, bir süre önce de müzisyen Kutay Soyocak ile birliktelik yaşamaya başladı. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti.

Ünlü çiftten son olarak yeni bir paylaşım daha geldi. Ergüçlü ve Soyocak'ın

paylaştıkları aşk pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğrafı gören herkes aynı şeyi söyledi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ünlü oyuncunun yeni sevgilisi Soyocak, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'da forma giydiği dönemki haline benzetildi.



