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Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak'tan aşk pozu! Sevgilisi ünlü futbolcu Messi'ye benzetildi

17.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisi sona eren Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'la yeni bir aşka yelken açtı. 31 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü ve sevgilisi Kutay Soyocak'tan aşk pozu geldi. Ünlü çiftin mutluluk karesi sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Beş yıllık aşkı Onur Ünlü ile Aralık 2022'de ayrılan Hazar Ergüçlü, bir süre önce de müzisyen Kutay Soyocak ile birliktelik yaşamaya başladı. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti.

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Ünlü çiftten son olarak yeni bir paylaşım daha geldi. Ergüçlü ve Soyocak'ın
paylaştıkları aşk pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğrafı gören herkes aynı şeyi söyledi.

hazar ergüçlü

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ünlü oyuncunun yeni sevgilisi Soyocak, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'da forma giydiği dönemki haline benzetildi.


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