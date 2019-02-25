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HBO’dan Game of Thrones sürprizi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Popüler dizilerin kanalı HBO, yayımlandığı yeni sezon tanıtım videosunda Game of Thrones’un sekizinci sezonundan yeni görüntülere yer verdi.

HBO’dan Game of Thrones sürprizi

Sekizinci ve son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game Of Thrones dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diziyi yayınlayan kanal HBO, yayımladığı yeni sezon tanıtım videosunda diziden daha önce görülmemiş karelere yer verdi. Big Little Lies, Watchmen ve Deadwood gibi yapımlardan kısa görüntüler içiren yeni sezon tanıtım videosunun yayımlanması sonrası Game Of Thrones dizisinden yer alan görüntüler çok kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çok kısa bir an görebildiğimiz videoda, Westeros‘a artık kışın geldiğini görebiliyoruz. Dört bir tarafın bembeyaz olduğu sahnede Daenerys Targaryen’in ordusunun üstlerinde Daenerys Targaryen‘in ejderhalarından biriyle birlikte görkemli bir şekilde ilerlediğine şahit oluyoruz. Tanıtım videosunun başında ve sonunda duvardan da görüntüler görmek mümkün. Videoda ayrıca Arya, Gece Kralı, Daenerys ve Jon Snow karakterlerine de yer verilmiş. Milyonlarca hayranının nefeslerini tutarak beklediği Game Of Thrones, sekizinci sezon bölümleriyle Amerika’da 14 Nisan‘dan itibaren izleyici karşısına çıkacak.

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