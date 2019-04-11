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HDP, CHP’li adayın yerine mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 23:11 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik'te beldesinde YSK tarafından adli sicil kaydı nedeniyle başkanlığı düşürülen CHP’li adayın yerine ikinci sıradaki HDP adayı Salih İlhan mazbatayı aldı. YSK'nın kararının ardından 'kabul etmiyoruz' açıklaması yapan HDP, CHP'li adayın yerine mazbata alan İlhan'ı ihraç istemiyle disipline sevk etti.

HDP, CHP’li adayın yerine mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde oyların yüzde 41.99'unu alarak belediye başkanı seçilen CHP'nin adayı Fikret Hamarat'ın başkanlığını, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle düşürmüştü. Mazbatanın seçimlerde yüzde 40.11 oy alarak ikinci olan HDP'nin adayı Salih İlhan'a verilmesine karar verilmiş, HDP, ise mazbatayı kabul etmediklerini açıklamıştı.

HDP'nin adayı Salih İlhan ise bugün ilçe seçim kuruluna başvurarak mazbatayı alarak görev başladı.

HDP'DEN TEPKİ

HDP'li adayın mazbata almasına ilk tepki kendi partisinden geldi. HDP, Salih İlhan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.


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HDP muş Rüstemgedik CHP Mazbata ihraç talebi Disiplin

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