HDP, CHP’li adayın yerine mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde oyların yüzde 41.99'unu alarak belediye başkanı seçilen CHP'nin adayı Fikret Hamarat'ın başkanlığını, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle düşürmüştü. Mazbatanın seçimlerde yüzde 40.11 oy alarak ikinci olan HDP'nin adayı Salih İlhan'a verilmesine karar verilmiş, HDP, ise mazbatayı kabul etmediklerini açıklamıştı.
HDP'nin adayı Salih İlhan ise bugün ilçe seçim kuruluna başvurarak mazbatayı alarak görev başladı.
HDP'DEN TEPKİ
HDP'li adayın mazbata almasına ilk tepki kendi partisinden geldi. HDP, Salih İlhan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Muş Rüstemgedik Beldesi'nde HDP adayının İlçe Seçim Kurulundan mazbatayı alması kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir tutumdur. İlkesel olarak verdiğimiz kararın arkasındayız. Merkez Yürütme Kurulumuz, mazbatayı alan kişiyi derhal ihraç istemiyle disipline sevk etmiştir. https://t.co/TynbbewpH8— HDP (@HDPgenelmerkezi) 11 Nisan 2019