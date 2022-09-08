HDP'den İYİ Parti ve Meral Akşener'e çok sert yanıt: Bırak masayı seninle aynı kıraathanede çay bile içmeyiz

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı muhalefet cephesini adeta karıştırdı. İYİ Parti'den peş peşe çok sert tepkiler gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diyerek noktayı koymuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bakanlık iddialarını yalanlarken Gürsel Tekin "Akşener'e saygımdan dolayı susuyorum" diyerek tartışmayı kapatmıştı.

AKŞENER'E SERT YANIT: HİÇBİR HDP'Lİ OTURDUĞUN KIRAATHANEDE ÇAY BİLE İÇMEZ

HDP'den ise günler sonra İYİ Parti ve Meral Akşener cephesinden yapılan sert açıklamalara yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay yaptığı açıklamada Akşener'e seslenerek "Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Seninle değil aynı masada aynı kıraathanede çay bile içmeyiz" dedi.

HDP'li Günay'ın açıklamaları şöyle;

"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme. Senin bu ülkeye vaad ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay bile içmez"

Hiçbir partiyle bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ifade eden Günay, "Sanki HDP, Millet İttifakı'nda yer almak istiyormuş gibi algı üretmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Biz geçen sene açıkladığımız deklarasyonla tutumumuzu ve ilkelerimizi ortaya koyduk. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın içindeyiz ne de bu ittifakları destekleriz." diye konuştu.

"TASVİP ETMEYECEĞİMİZ ADAYA ASLA DESTEK VERMEYİZ"

"Emek ve Özgürlük İttifakı" ile seçime gireceklerini bildiren Günay, "Hiç merak etmeyin, bizim ne aday ne de tercih yapma sorunumuz var. Türkiye'nin en geniş kesimlerine hitap edecek isimler üzerinde şimdiden tartışmaya başladık. Bu kadar açık konuşuyoruz. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

(AA)



