SON DAKİKA| CHP'li Gürsel Tekin'in sözleri olay yaratmıştı! İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı canlı yayında kullandığı "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadeler gündem yarattı. İYİ Parti cephesinden Tekin'e tepkiler peş peşe gelirken, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de açıklamalar geldi.

KILIÇDAROĞLU YALANLAMIŞTI

Katıldığı canlı yayında 'bakanlık' iddialarını kesin bir dille yalanlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Yok öyle bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları" diye cevapladı. "Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız" diyen CHP lideri, "Altılı masada çatlak yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | AKŞENER'DEN "'HDP'YE BAKANLIK" AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda il il seçim hazırlıkları ve stratejileri değerlendirildi, bundan sonra atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANLARI: HDP KIRMIZI ÇİZGİMİZ

HaberTürk'te yer alan habere göre; toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi. Söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

AKŞENER: HDP’NİN OLDUĞU MASADA OLMAYIZ

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

