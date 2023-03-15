HDP seçimlere nasıl girecek? Yeşil Sol Parti iddiası... Selahattin Demirtaş da duyurdu…

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimali nedeniyle alternatif bir strateji çalışmalarını sürdürüyor. HDP'nin, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçime katılma yeterliliği olan partiler arasında da bulunan Yeşil Sol Parti ile seçime girme süreci hızlandı. Uzun süredir gündemde olan HDP'nin seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında katılma alternatifi netleştiği öne sürüldü.

YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM YETERLİLİĞİNİ SAĞLADI

Uzun süredir gündemde yerini koruyan HDP’nin kapatılma davasına karşı Yeşil Sol Parti’den seçime gireceği iddiası Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yeterliliği olan 36 partiyi açıklaması ile birlikte netleşti. Yeşil Sol Parti, YSK'dan seçim yeterliliği alarak seçimlere girmeye hak kazandı.

Artı Gerçek’in haberine göre; 10 Nisan’da YSK’ya nihai listelerin verileceğine ve HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapacağına dikkat çeken HDP’lilerin, partilerinin kapatılması ya da bazı isimlere siyasi yasak kararının önüne geçmek için seçimlere Yeşil Sol Parti’den gireceği iddia edildi.

Bu kapsamda HDP’nin, Yeşil Sol Parti’nin görünürlüğünü sağlamak için Nevruz Kutlamalarında Yeşil Sol Parti’nin amblem ve flamalarını kullanacağı da belirtildi.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

HDP'de konuya ilişkin son kararın ise bugün gerçekleştirecek MYK toplantısında verileceği öne sürüldü. Bugün gerçekleşecek olan MYK toplantısı ile birlikte söz konusu kararın resmiyet kazanması bekleniyor.

DEMİRTAŞ DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yeşil Sol Parti'ye dikkat çekti.

İşte o paylaşım:



